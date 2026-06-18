No hay que “engancharse” con declaraciones de Trump sobre control del narco en México: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que México sigue combatiendo al narco (EFE)

Seguridad México-EU — “He dicho que el presidente (Donald) Trump tiene su manera de comunicar y no hay que engancharse con cada declaración (sobre el control del narco), pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando que es lo que a mí me importa”, dijo este jueves en Palacio Nacional la presidenta Claudia Shienbaum sobre las declaraciones del magnate neoyorquino durante a cumbre del G-7.

La respuesta del Ejecutivo federal surge luego de que el pasado miércoles el republicano reitero durante el cierre de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, que México está controlado por los cárteles y que EU actuará de ser necesario.

Sheinbaum refirió que Trump “no está bien informado, se lo he dicho personalmente, no es algo que diga por primera vez, el Estado mexicano existe”, apuntó.

En el mismo tenor, la mandataria recordó que cuando recibió en mayo pasado al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EU, Markwayne Mullin, le subrayó sobre el papel de las instituciones de seguridad en México y citó, por “por ejemplo, a Omar García Harfuch, que (en 2020) estuvo a punto de perder la vida por un grupo delincuencial y que después de ese ataque decidió seguir entregando su vida al servicio público”.

Asimismo, resaltó el combate al crimen organizado con el abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo del Ejército Mexicano en febrero pasado.

“Aquí están los resultados, porque hay resultados: disminución de 46 % de homicidio doloso (...) disminución del 70 % de la entrada de fentanilo a Estados Unidos por tierra”, apuntó Sheinbaum.

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