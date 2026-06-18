FanFest genera derrama económica superior a los 322 mdp: CANACO

FanFest

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) destacó el éxito del fanFest instalado en el Zócalo capitalino como la sede alterna más concurrida del Mundial al registrar una asistencia promedio aproximada de 82 mil 400 personas por día.

De acuerdo con estimaciones de la organización, durante los primeros siete días del FIFA Fan Fest se ha generado una derrama económica superior a los 322 millones 879 mil pesos, impulsada principalmente por el consumo de alimentos y bebidas, así como por los servicios de hospedaje, transporte y entretenimiento.

Los cálculos del organismo empresarial indican que cada asistente realiza un gasto promedio de entre 560 y 1,150 pesos en alimentos y bebidas, lo que confirma la relevancia económica de este encuentro para miles de establecimientos que operan en el Centro Histórico y zonas aledañas.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco subrayó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad histórica para la economía capitalina, con una proyección global de derrama económica de 26 mil 280 millones de pesos.

En sus primeros siete días de operación, el espacio ha recibido a más de 576 mil asistentes, cifra que refleja el interés de la población por participar en las actividades deportivas, culturales y de entretenimiento vinculadas con la máxima justa futbolística internacional.

La Canaco CDMX reconoció el trabajo de coordinación y organización realizado por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, para hacer posible este espacio de convivencia masiva, así como los esfuerzos desplegados en materia de seguridad, movilidad, servicios urbanos y logística, que han permitido el adecuado desarrollo de las actividades y una experiencia positiva para residentes, visitantes y turistas nacionales e internacionales.