¿Qué pasó con Rocha Moya y los otros 9 sinaloenses acusados de narcotráfico? Nuevas dudas de su paradero

¿Dónde están los imputados de Sinaloa? Rubén Rocha Moya continúa su silencio. (cuartoscuro)

Rubén Rocha Moya, gobernador en licencia de Sinaloa que ha sido imputado por los Estados Unidos por presuntas conexiones con el crimen organizado, sigue sin aparecer públicamente. Algunos de los otros acusados están en custodia estadounidense o mantienen un bajo perfil en México.

¿Dónde está Rubén Rocha Moya y los otros imputados por vínculos al cártel?

El 26 de mayo, el gobernador en licencia compareció ante la Fiscalía General de la República. Tras su audiencia, compartió un mensaje en sus redes donde afirmó su determinación de atender a todas las audiencias en las que se le requiera. Más allá de esto, no se le ha visto en público ni se ha sabido nada de él. Parece residir en un rancho al norte de Culiacán del cual no sale.

A Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como secretario de Seguridad en Sinaloa, se le detuvo en Arizona. De ahí fue trasladado en Nueva York y el 15 de mayo tuvo su primera audiencia judicial y otra el 1 de junio. Se habla de que ha proporcionado pruebas robustas para que se le otorgue un trato como testigo en el cual pueda mantener sus bienes.

Enrique Díaz, secretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Rocha Moya y otro de los imputados, parece estar en Irlanda, también negociando su rol como testigo cooperante Ede Estados Unidos.

Otro de los imputados, Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa, de igual manera buscaba llegar a un acuerdo con la autoridades estadounidenses. Se dice que el exjefe de policía ya iba en camino a los Estado Unidos a entregarse cuando recibió una llamada de extorsión que lo hizo regresar al país. Esta versión de los hechos la informó el periodista Carlos Loret de Mola y luego la confirmó el periódico La Silla Rota y otros medios.

De todos los imputados, el único que se mantiene en la esfera pública es el exsecretario de Gobierno bajo la administración de Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez. A pesar de tampoco aparecer en público, el senador electo para representar al estado de Sinaloa hasta el año 2030 ha mantenido presencia en redes sociales, donde reivindica su trayectoria personal, determinación a cumplir su senaduría y rectitud como funcionario, sin hacer mención directa de los cargos en su contra.

¿Qué dice el gobierno sobre Rocha Moya y los otros imputados de Sinaloa?

Según el periodista Raymundo Riva Palacio, la detención de Mérida Sánchez llevó a que el autoridades federales se encargaran de proporcionar “blindaje” a todos los imputados. Esto para que la extradición de más funcionarios no lleve a la eventual imputación de personas como el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el Gobierno Federal niega estar dándole protección a cualquiera de los involucrados en el caso.

Hace un par de días, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, negó por completo que el Gabinete de Seguridad le esté proporcionando protección a Rocha Moya o cualquiera de los otros nueve funcionarios imputados. Dijo que “él no solicitó medidas de protección, ni el gabinete de Seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal, como ya lo hemos mencionado aquí”. Aseguró que todo la protección con la que cuenta el gobernador con licencia es Estatal.

Durante la mañanera de este jueves 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró no “engancharse” con cada declaración de Donald Trump tras la reiteración que el mandatario estadounidense hizo durante la cumbre del G7 en Francia de que México está controlado por lo carteles.