La simplificación de trámites de la Administración Pública Federal tiene un 60% de progreso

Simplificación de Trámites

El director de la Agencia Digital, Pepe Merino, profundizo acerca de los avances de simplificación y digitalización de los trámites de la Administración Pública Federal, con lo que hasta el momento, se ha intervenido 3,497 trámites. Esto representa un avance del 60 por ciento, ya que la meta es alcanzar un total de 5,594 procesos.

El camino para cumplir con el objetivo establecido, ha implicado dos cosas: la eliminación de 1,711 trámites que no cambian la regularización, y por otro lado, los requisitos pasaron de ser de un promedio de seis a un promedio de dos.

Pepe Merino, añadió que buscan terminar el 2026 con poco más de 4,500 trámites intervenidos, y que lo que haga falta simplificar va a quedar listo durante el primer trimestre del próximo año.

Toda esta gestión, se pueden encontrar en el Portal Único de Trámites y Servicios (www.gob.mx).

En caso de que exista alguna duda, las y los usuarios se pueden apoyar en la ventanilla 24/7 que se encuentra en la misma página; se trata de un chat generado con Inteligencia Artificial por parte del equipo de la Agencia de Transformación que ofrece ayuda cerca de trámites, dudas o preguntas. El sistema funciona con tres sencillos objetivos: que al concluir el chat se le de una solución a los usuarios, poder integrar de manera paulatina algunos trámites de principio a fin y que siempre exista la posibilidad de hablar con una asesora o un asesor del 079.

Como parte de su presentación, el director de la Agencia Digital, dio algunos ejemplos de los procesos que han sido intervenidos, entre los que se encuentra:

Llave Mx

Sirve para trámites federales, al igual que para unos cuantos que son locales, de la misma manera que se manejo en la Ciudad de México, se van a ir integrando el resto de los sistemas. Esto permite que los trámites se puedan realizar de manera remota, ahorrante la necesidad de acudir a una ventanilla.

Plataforma Nacional de Registro Civil

En www.miregistrocivil.com.mx, se busca integrar todos los registros que tengan que ver con el estado civil. Con la plataforma el número de trámites se redujo de 28 a 20 y de un promedio de 8 requisitos a únicamente 5, beneficiando así a 18 millones de personas. Con anterioridad, si por ejemplo el nombre de alguien estaba mal escrito en la acta de nacimiento, esa persona debía de viajar al lugar donde nació (si es que no vive ahí) y solicitar el trámite en persona. A continuación tenía que esperar 30 días para la corrección del acta y luego regresar a recogerla. Ahora todo el trámite corre de forma digital hasta que queda resuelto.

Simplificación para obtener tu pasaporte

Junto con la Secretaria de Relaciones Exteriores, la simplificación se dio de 21 a 5 trámites; de 6 a 3 requisitos y una reducción del 50 por ciento de del tiempo de atención. Una vez que se suben los documentos a la página, se elige la fecha, hora y lugar para la cita y ese día los documentos ya estarán validados previo a la citación administrativa. El sitio es gob.mx/pasaporte.

Formato digital de migración para viajes

Antes cuando se salía del país había que llenar en la ventanilla del aeropuerto un formato, hoy se puede hacer de manera digital, y además si se hace con la Llave Mx para la siguiente salida los datos se quedan precargados, solo se debe de indicar la aerolínea del nuevo viaje.

Ventana Digital de Invsersiones: empresas medianas

Son trámites para constitución, construcción y operación de establecimientos y de inversiones, en el que ya hay 18 entidades integradas. En el caso de constitución se redujo de 9 a 6 procesos, en construcción de 25 a 16 y en operación de 17 a 10. El usuario llena un cuestionario en el que da las dimensiones y si las tiene, también las emisiones contaminantes para poder obtener la lista de documentos que se requieren. Es posible seguir el avance en inversiones.gob.mx.