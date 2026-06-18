¿Quién es Nancy Napoles Pacheco, la alcaldesa morenista que se autosecuestró y cómo fingió su plagio?

Nancy Nápoles Pacheco Alcaldesa que fingió su secuestro. (cuartoscuro)

Nancy Napoles Pacheco, alcaldesa del municipio Tenancingo, ubicado en el Estado de México, fingió su secuestro para recibir una cifra de 40 millones de pesos que utilizaría para encubrir un desfalco.

¿Quién es Nancy Nápoles, la alcaldesa autosecuestrada?

Nápoles Pacheco es una alcaldesa de 33 años. Fue diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de 2018 a 2021 y desde hace cinco años ejerce como presidenta del Consejo Estatal de Morena, máximo órgano de decisión del partido en el Estado de México. Actualmente, también se desempeña como presidenta municipal del municipio Tenancingo para el periodo 2025-2027, tras ganar las elecciones de 2024.

A la dirigente se le acusa de haber fingido su secuestro para obtener dinero del erario público.

Nápoles Pacheco deberá presentarse ante la fiscalía el 9 de julio, pues esa fecha se fijó para la audiencia de formulación de imputación y será ahí donde el juez determine si le aplica la medida cautelar de prisión preventiva o sigue el juicio en libertad.

¿Cómo fue el supuesto secuestro de Nancy Nápoles?

Según relató la Nancy Nápoles Pacheco, el 31 de mayo, al llegar a su domicilio con su madre y abuela, se acercó un auto rojo con dos hombres y una mujer quienes la jalaron del brazo y la subieron al vehículo. Después, le pidieron que contactara a familiares a través de un celular. La alcaldesa supuestamente pudo escapar por un descuido de sus secuestradores.

El 1 de enero, la alcaldesa denunció el supuesto secuestro al Ministerio Público.

El Volskwagen de modelo Virtus que se usó durante el secuestro fue capatado en cámara durante el secuestro. Este pertenecía a Karla Valeria “N” junto con su hermano, Víctor Manuel “N”, y su pareja, Christian “N”. Todos fueron detenidos el 11 de junio. Uno de ellos fue quien informó que todo estaba planeado. Afirmó que la cifra de 40 millones para el rescate sería para cubrir un desfalco de dinero en el ayuntamiento.

Igualmente se detuvo al esposo de la alcaldesa, José Roberto “N”, y a su cuñado, Oscar N. Ellos habrían sido los organizadores del secuestro y habrían ofrecido 500 mil pesos a los presuntos secuestrados. También se encuentran detenidos al momento.