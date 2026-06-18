¡Profeco lo hace de nuevo! Comienzan investigación contra Vix por fallas en sus transmisiones de partidos

ViX vuelve a fallar en el Mundial 2026 Usuarios denuncian interrupciones en la plataforma; Profeco llama a presentar quejas.

A una semana del inicio de la Copa del Mundo, la única plataforma de streaming con derechos de transmisión en México, continúa presentando interrupciones durante la emisión de los partidos.

Vix, que ha sido objeto de críticas por las constantes fallas, ahora enfrentará el escrutinio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debido al creciente número de reportes de usuarios que no han podido disfrutar de los encuentros sin interrupciones.

Problemas de transmisión en el partido Colombia vs Uzbekistán

Miles de aficionados denunciaron que, al intentar sintonizar el encuentro entre Colombia y Uzbekistán el pasado miércoles 17 de junio, la transmisión no aparecía disponible dentro de la plataforma.

Nadie encuentra el Uzbekistán vs Colombia en @VIX.



Ya proponen demanda colectiva contra la plataforma de @TUPrensa.



Nomás nada. pic.twitter.com/toSGc6I5n9 — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) June 18, 2026

Incluso quienes lograron ingresar desde el inicio del partido reportaron que, en determinado momento, Vix interrumpió la señal y mostró la cortinilla habitual de cierre de transmisión, como si el evento hubiera concluido antes de tiempo.

¿Qué pasó ahí Vix? 😒



En el Fan Fest de Guadalajara sufrieron del mal servicio de la plataforma que a medio partido cortó la transmisión 📺⚽️



¿También te ha fallado? pic.twitter.com/9CBwPmb5KQ — Revista ORA!! (@revistaORA) June 18, 2026

Estas fallas quedaron en evidencia durante la transmisión del partido en el Fan Festival realizado en Guadalajara, lo que provocó descontento y abucheos por parte del público que se dio cita para ver el encuentro.

Profeco solicita informe sobre las fallas presentadas

Ante el descontento de miles de usuarios, Profeco finalmente se pronunció al respecto y afirmó que se puso en contacto con los representantes de la empresa para solicitar un informe detallado sobre las fallas que se han presentado en la plataforma.

📢 Ante las fallas reportadas por usuarios en la plataforma @Vix, en la @Profeco ya entramos en contacto con los representantes de la empresa para pedir un informe detallado.



Si fuiste afectada o afectado, te invitamos a presentar tu queja formal:



📞 55 5568 8722 / 800 468 8722… — Profeco (@Profeco) June 18, 2026

Mas tarde, Vix declaró en las primeras horas de este día que el problema se originó en la plataforma de Amazon Prime Video, ya que ambas mantienen una alianza comercial que permite acceder al contenido de Vix Premium a través de Prime Video.

Amazon Prime Video experimentó una falla con la transmisión del partido Colombia vs. Uzbekistán. Confirmamos que el inconveniente técnico fue solucionado por los equipos técnicos de Amazon y el servicio opera con normalidad. — ViX (@VIX) June 18, 2026

Sin embargo, esta respuesta generó mayor enojo entre los clientes afectados, ya que fue interpretada como un deslinde de responsabilidades por parte de la empresa propiedad de TelevisaUnivision, especialmente porque no es la primera vez que se registran dificultades en la transmisión de partidos del Mundial.

¿Dónde denunciar las fallas de ViX?

Profeco ha invitado a los usuarios que han tenido problemas para sintonizar los partidos en la plataforma a presentar su denuncia formal a través de los siguientes medios: