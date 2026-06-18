Suiza anuncia nuevas inversiones en México por más de mil millones de dólares para 2026

En el marco de la celebración del Día Nacional de Suiza y del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, representantes del sector empresarial suizo anunciaron nuevas inversiones en México que alcanzarán los mil 240 millones de dólares durante 2026.

El anuncio fue realizado por Francisco Martínez, presidente de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México), quien destacó la importancia que tiene México para las empresas de origen suizo y la confianza que mantienen en el país para continuar expandiendo sus operaciones.

La conmemoración se llevó a cabo bajo el lema “80 años construyendo confianza para innovar juntos”, una frase que refleja la estrecha relación económica y diplomática que ambas naciones han construido a lo largo de ocho décadas. Durante el evento se resaltó que la cooperación entre México y Suiza no solo se mantiene sólida, sino que continúa creciendo gracias a nuevas oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico.

De acuerdo con Martínez, las nuevas inversiones estarán dirigidas principalmente a los sectores de alimentos, químico y manufacturero. Aunque los proyectos específicos serán dados a conocer posteriormente por las propias compañías, se adelantó que estos recursos contribuirán a fortalecer las cadenas de suministro, impulsar la producción y generar empleos especializados en distintas regiones del país.

El dirigente empresarial recordó que durante 2025 la inversión suiza en México alcanzó una cifra récord de 2 mil 300 millones de dólares. Este resultado permitió que Suiza se consolidara como el sexto inversionista extranjero más importante en territorio mexicano. Además, destacó que actualmente existen 55 plantas productivas de empresas suizas operando en diferentes estados de la República.

Según explicó, la permanencia y crecimiento de estas compañías reflejan una estrategia de largo plazo basada en la reinversión constante y en la confianza hacia el mercado mexicano. También señaló que México se ha convertido en una plataforma estratégica para la exportación y el desarrollo tecnológico, factores que resultan atractivos para los inversionistas internacionales.

La celebración contó con la participación del embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti, así como representantes de importantes empresas afiliadas a SwissCham México. Durante la recepción, los asistentes reiteraron su interés por seguir colaborando con el desarrollo económico del país y fortalecer los vínculos comerciales existentes.

Asimismo, se destacó el reciente encuentro de alto nivel organizado por la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria entre directivos de empresas suizas y funcionarios de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO). En la reunión participaron Hervé Lohr, responsable para América, y Marcel Brengard, encargado para América del Norte, quienes intercambiaron puntos de vista sobre el panorama económico y las oportunidades de crecimiento para la iniciativa privada en México.

Los representantes empresariales coincidieron en que la relación bilateral atraviesa uno de sus mejores momentos. La combinación de estabilidad en los negocios, capacidad manufacturera y oportunidades de innovación ha permitido que empresas suizas continúen apostando por México como un socio estratégico en la región.

Al concluir el encuentro, Francisco Martínez aseguró que la Cámara continuará promoviendo proyectos enfocados en la innovación, la sostenibilidad y la competitividad económica. Añadió que el objetivo es seguir fortaleciendo los lazos entre ambas naciones y generar beneficios compartidos para empresas, trabajadores y consumidores de los dos países.