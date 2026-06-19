Abre Morena proceso sancionador contra alcaldesa de Tenancingo que fingió secuestro

La alcaldesa morenista de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco en el ojo del huracán por un presunto autosecuestro

La dirigencia nacional de Morena solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de su partido el inicio de un procedimiento sancionador ordinario en contra de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco quien junto con un grupo de cómplices, presuntamente fingió un secuestro en su contra por el que pedía un rescate de 40 millones de pesos.

La intención de la presidenta municipal morenista -informaron las autoridades del Estado de México—era resarcir un desfalco por esa misma cantidad en el municipio que gobierna.

Derivado de este proceso, Nápoles Pacheco, será suspendida de sus derechos partidarios por conductas que contravienen los principios fundamentales de los estatutos de nuestro Partido, así como los compromisos éticos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, anunció la Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

Será la CNHJ la que determine el procedimiento correspondiente y emitir la resolución que en derecho proceda donde no se descarta la expulsión de la actual presidenta municipal de Tenancingo, de las filas del partido guinda.

Paralelo a ello, Nápoles Pacheco tiene programada una audiencia de formulación de imputación para el próximo 9 de julio mientras que sus cómplices: Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Christian ‘N’, fueron detenidos en Oaxaca, informó la La Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

“En Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro Movimiento. Nuestro compromiso es con la legalidad, la ética pública y la confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en este proyecto de transformación”, estableció la dirigente nacional de Morena

Las autoridades agregaron que aún están prófugos José Roberto ‘N’ y Óscar ‘N’, esposo y hermano de la funcionaria, respectivamente. Presuntamente participaron en la simulación del secuestro con el que la alcaldesa de Tenancingo pretendía justificar un faltante de 40 millones de pesos del erario del municipio.