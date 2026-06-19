Prendas de Monte de Piedad: emiten nuevo mensaje sobre sobre las condiciones contractuales para evitar perder tus pertenencias

Contratos Nacional Monte de Piedad Un nuevo comunicado aclara nuevas dudas sobre la situación de las prendas empeñadas y cómo evitar perderlas mientras la institución se acerca a los 9 meses de haber iniciado el paro laboral.

El Nacional Monte de Piedad emitió un mensaje dirigido a sus clientes para aclarar dudas sobre las condiciones de los contratos de empeño y los procedimientos que deben seguir para conservar sus prendas, luego de que en redes sociales surgieran preocupaciones y rumores relacionados con la posibilidad de perder los objetos dejados en garantía debido a la suspensión temporal de operaciones de la institución.

Mensaje del Monte de Piedad: ¿Qué pasa con las condiciones contractuales de las prendas empeñadas?

A través de una publicación difundida en su cuenta oficial de Instagram, la institución señaló que ha recibido numerosas preguntas de los usuarios respecto al estatus de sus contratos y el resguardo de sus pertenencias.

En su mensaje, recordó que las condiciones particulares de cada préstamo prendario continúan vigentes y que es importante revisar el contrato para conocer las fechas de vencimiento, refrendo o desempeño correspondientes a cada caso. Asimismo, exhortó a los clientes a pagar únicamente lo establecido en su contrato y a acudir exclusivamente a los canales oficiales de atención para resolver cualquier duda.

La publicación también enfatiza que los usuarios deben mantenerse informados mediante los medios oficiales del Nacional Monte de Piedad y evitar dejarse llevar por versiones no verificadas que circulan en redes sociales. La institución reiteró que las prendas permanecen resguardadas y seguras, además de que cualquier información relacionada con pagos, contratos o recuperación de artículos debe consultarse directamente con la organización.

¿Por qué surgió la preocupación sobre la pérdida de prendas en el Monte de Piedad?

La inquietud de miles de clientes se originó a raíz de la suspensión temporal de servicios derivada del conflicto laboral que desde octubre de 2025 afectó la operación de las sucursales del Nacional Monte de Piedad. Durante este periodo, la institución ha difundido diversos comunicados para explicar que, aunque las operaciones presenciales se encuentran limitadas, las prendas continúan bajo resguardo y existen mecanismos alternativos para realizar pagos relacionados con los contratos de empeño.

Uno de los principales temores entre los usuarios ha sido que la falta de acceso a las sucursales pudiera provocar el vencimiento de los contratos y terminar la comercialización de los artículos empeñados. Sin embargo, la institución ha insistido en diferentes comunicados que las prendas se encuentran protegidas y que ha implementado medidas para informar sobre extensiones de fechas y alternativas de pago mientras se normaliza la operación.

¿Qué hacer para no perder mis artículos empeñados en el Monte de Piedad?

Ante este escenario, el Nacional Monte de Piedad recomienda a los usuarios:

Revisar cuidadosamente las condiciones de su contrato

Verificar las fechas aplicables a su préstamo

Utilizar únicamente los medios de pago autorizados y mantenerse atentos a los avisos publicados en sus plataformas oficiales

Contactar directamente a los centros de atención de la institución en caso de dudas sobre intereses, refrendos, desempeños o la situación específica de una prenda empeñada

La institución sostiene que la mejor manera de evitar la pérdida de una prenda es cumplir oportunamente con las obligaciones establecidas en el contrato y consultar exclusivamente información proveniente de fuentes oficiales, especialmente en un contexto en el que han proliferado rumores y mensajes falsos relacionados con los servicios prendarios.