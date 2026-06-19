Sectur realiza “La Gran Escapada” para fomentar el turismo interno

Anuncian "La Gran Escapada", el buen fin del turismo Cuartoscuro (Galo Cañas Rodríguez)

La secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), anunció que por segunda ocasión llevan a cabo el buen fin del turismo “La Gran Escapada” del 18 al 21 de junio.

Rodríguez Zamora informó que en dicha iniciativa se encuentran ofertas de hasta 35 por ciento de descuento en aerolíneas, hospedaje, restaurantes, transporte terrestre, centros de convenciones, casas de artesanías y balnearios. Además, indicó que las 32 entidades del país son partícipes, a fin de eliminar la estacionalidad turística, aumento de derrama económica local en las regiones y comunidades.

Asimismo, la titular de la Sectur subrayó que en el buen fin del turismo existen 6 mil 577 establecimientos registrados para 114 mil experiencias ofertadas con cupones de descuento para fomentar el turismo interno.

“Las mexicanas y mexicanos podrán encontrar la oportunidad de comprar y reservar este fin de semana. Y si no turistean este fin de semana, tendrán abierto el resto del año para poder hacerlo con las familias. Es el 5 por ciento más de experiencias registradas que la edición del año pasado”, declaró Rodríguez Zamora.

La secretaria señaló que el año pasado solo las mexicanas y mexicanos podían acceder a la iniciativa, pero en esta edición está abierto para cualquier turista o visitante para la justa mundialista. Para participar en “La Gran Escapada” está disponible el enlace www.lagranescapada.com.mx .

Sumado a esto, Rodríguez Zamora añadió que ofrecerán como regalo boletos redondos de la aerolínea Mexicana para dos personas a los primeros 6 papás, y sus parejas respectivas, que cumplan años este domingo 21 de junio. Para ello, los interesados se deben registrar a las dos de la tarde en la cuenta de Instagram @sectur_mx.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y turismo de México (Concanaco-Servytur), Octavio De la Torre Stéffano, agradeció el respaldo y el trabajo coordinado con el gobierno federal por hacer posible la segunda edición de “La Gran Escapada”. Puntualizo también que el buen fin no solamente debe quedarse en el comercio, sino también abre la oportunidad a que la población pueda conocer diferentes regiones del país.

“Esta segunda edición todavía cobra más importancia porque queremos que más turistas nacionales y extranjeros, queremos que descubran México, viajen consuman y reserven desde ahora sus próximas experiencias en nuestro país”, expresó De la Torre Stéffano.

Finalmente, el presidente de la Concanaco-Servytur enfatizó en que el objetivo de dicha campaña es fortalecer a las empresas y negocios familiares, lograr que la población conozca el país, equilibrar las temporadas altas y bajas del sector turístico.

La Crónica de Hoy 2026