Sheinbaum reconoce que las reformas económicas de Cuba son “un cambio muy importante”

Claudia Sheinbaum Pardo FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó, que las reformas que el día de ayer aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (equivalente al representante del Poder Legislativo federal), “se trata de una decisión muy importante que toman las y los cubanos de abrir su economía”.

Con el fin de intentar frenar la grave crisis económica por la que ha estado pasando Cuba, un total de 176 reformas fueron aprobadas por unanimidad en una reunión extraordinaria en la que se acordó la descentralización del mercado de la isla.

Con una contracción económica que se ha agravado más o menos desde el 2020, lo que ha ocasionado que aspectos como el salario mínimo no sean suficientes para cubrí las canastas básicas de las familias, no representa el único problema. Los apagones masivos han llegado ha afectar a hasta al 69% de la isla, al igual que una caída radical en el turismo y la escases importante en temas de alimento, agua y medicamentos.

La mandataria también comentó que en caso de que haya empresarias y empresarios de México que tengan la intención de invertir en el país, se pueden acercar a Relaciones Exteriores para tener algún contacto especial.

Como parte de la iniciativa, de igual manera, Cuba está llamando a sus habitantes que dejaron la isla hace tiempo, a que inviertan en el país. “Entonces es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno cubano junto con su pueblo”, añadió la presidenta.