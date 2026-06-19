Agricultura destaca inversiones en el campo para impulsar su sostenibilidad

Agricultura (SECRETARÍA DE AGRICULTURA)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) aseguró que el campo atraviesa un proceso de transformación orientado a la sustentabilidad y negó que se encuentre en abandono.

Por medio de un comunicado, Agricultura afirmó que, frente a los retos derivados del cambio climático, han puesto en marcha programas, inversiones y acciones destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria y la resiliencia de los productores rurales.

Entre las medidas implementadas, la dependencia federal destacó la “Estrategia Nacional de Cambio Climático” y el ”Programa Especial de Cambio Climático 2021-2030″, los cuales contemplan prácticas de agricultura regenerativa, uso eficiente del agua y restauración de suelos. En este rubro, indicó que durante los últimos cinco años han destinado más de 12 mil millones de pesos a proyectos de agricultura sustentable y regenerativa.

Además, Agricultura detalló que programas como “Producción para el Bienestar” han beneficiado a 2.3 millones de pequeños productores de granos básicos mediante apoyos directos, mientras que “Sembrando Vida” ha permitido reforestar más de un millón de hectáreas y beneficiar a 450 mil personas, contribuyendo a la regeneración de los suelos y a la captura de carbono.

En materia hídrica, la dependencia federal informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha invertido más de 30 mil millones de pesos en la modernización de sistemas de riego, construcción de presas, bordos y plantas de tratamiento. Puntualizó que estas acciones han permitido tecnificar más de 1.5 millones de hectáreas agrícolas, reducir en 25 por ciento el consumo de agua y aumentar la productividad en regiones vulnerables al cambio climático.

Asimismo, Agricultura señaló que la Conagua ha realizado inversiones en modernización, la cuales podrían incrementar en 21 por ciento la producción y el valor de granos y alimentos en entidades como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, entre otras.

La Secretaría de Agricultura también resaltó el trabajo científico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), enfocado en el desarrollo de semillas mejoradas, métodos de cultivo y conservación de recursos naturales.

En el ámbito de la seguridad, recalcó que los operativos de la Guardia Nacional en zonas rurales estratégicas han contribuido a reducir en 22 por ciento los delitos relacionados con el sector agropecuario en estados como Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

Además, Agricultura subrayó la participación del país en el Acuerdo de París y la obtención de más de 500 millones de dólares en financiamiento climático internacional para proyectos de resiliencia en comunidades rurales.

La secretaria sostuvo que, pese a los desafíos, la combinación de programas sociales, infraestructura, acciones de seguridad y cooperación internacional tiene el propósito de construir un futuro más sostenible y equitativo para las productoras y productores del país.

La Crónica de Hoy 2026