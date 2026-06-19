CNTE realizará nueva consulta para saber si el paro continúa o no; mientras tanto marchan sobre Reforma

CNTE Cuartoscuro (Mario Jasso)

Al día 18 del inicio de la huelga nacional convocada por la CNTE, se realizará una segunda consulta a las bases para decidir si el paro continúa o si se realiza un receso, debido a la marcada disminución de los plantonistas observada en los últimos días en la capital del país.

La decisión de hacer una segunda consulta resultó como decisión de la Asamblea Nacional Representativa, que se reunirá de nueva cuenta este viernes para conocer la resolución y las acciones que continúan luego de los acuerdos que se generen.

Ante esto, representantes de la Coordinadora han asegurado que su lucha continúa ya que no se encuentran satisfechos con las propuestas realizadas por las autoridades federales por los continuarán con movilizaciones mientras llegan a un resolutivo general.

Al filo del mediodía, contingentes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, marcharon del Ángel de la Independencia a las afueras de la Secretaría de Gobernación para conmemorar los 10 años del ataque a la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, donde un operativo policiaco dejó personas fallecidas y más de un centenar de heridos.