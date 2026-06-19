Secciones de la CNTE de la CDMX mantienen reunión con la SEP

Manifestaciones CNTE

Las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, residentes en la Ciudad de México, acudieron a las instalaciones de la SEP en Avenida Universidad a una mesa de diálogo tripartida para exigir demandas particulares.

Entre el pliego petitorio de los maestros capitalinos, encabezados por el profesor Pedro Hernandez, se encuentran: aguinaldo de 90 días, homologación de prestaciones con otras entidades federativas, becas a hijos de maestros totalidad universal, bono para jubilados, no a la represión económica laboral y de ningún tipo, entre otras.

Se espera que esta reunión esté encabezada por el secretario Mario Delgado y representantes del ISSSTE para dialogar con los representantes de la Coordinadora.

Mientras la mesa de diálogo se lleva a cabo, los manifestantes se apostaron pacíficamente afuera de las instalaciones de la SEP sin causar cortes a la circulación, sin embargo, declararon que de no conseguir algún acuerdo continuarán movilizándose.