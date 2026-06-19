Registro de líneas telefónicas: ¿Cuántas faltan a días de que termine el plazo oficial?

Registro de líneas telefónicas móviles A partir del 9 de enero de 2026, México comenzó a aplicar de forma obligatoria el registro de líneas de telefonía móvil, un proceso que exige asociar cada número telefónico a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y a una identificación oficial vigente. (Graciela López Herrera)

Este mes de junio concluye el plazo para que todas las personas que cuentan con una línea telefónica de dispositivo celular registren su número de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal. Sin embargo, un sector de la población se ha mantenido renuente a realizar este trámite. Ahora, a unos días de que concluya el plazo otorgado, millones de estas continúan sin estar ligadas a una Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Cuántas líneas telefónicas se han registrado y cuántas faltan en México?

El 8 de diciembre del 2025 se anunció oficialmente por parte del Gobierno Federal y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que todas las líneas te telefonía celular debían quedar registradas en México. De lo contrarío, estas perderían el servicio y podrían ser dadas de baja. Desde entonces, diferentes sectores se han mostrado inconformes con esta medida, señalando su descuerdo y su intención de hacer caso omiso a las nuevas normativas.

De acuerdo con Javier Matuk, periodista especializado en tecnología, actualmente se han registrado aproximadamente 60 millones de líneas en todo el país. Esta cifra representa menos de la mitad, pues se estima que hay al rededor de 144 millones activas actualmente en todo el territorio nacional. También, señala que la mayoría de las que ya han sido vinculadas a la CURP pertenecen a aquellas de quienes cuentan con un plan de renta y de pospago, ya que las compañías hicieron el registro de forma automática.

¿Habrá prórroga para el registro de líneas telefónicas en México?

En semanas pasadas, la CRT advirtió que, a pesar de que el proceso de registro de líneas no ha ido como lo esperaban, no tenían intenciones de ampliar el plazo original que vence este próximo 30 de junio. La institución señaló que el trámite se mantendría de forma obligatoria y amenazó con que las consecuencias de la baja del servicio serían inmediatas.

No obstante, este pasado jueves 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo jueves 25 de junio estarán dando nueva información sobre la posible prórroga para llevar a cabo el registro.

“El jueves que entra vamos a presentar información sobre las líneas telefónicas. Para que todos pueda saber, el plazo era en junio y Pepe (José Merino) va a informar. Más de la mitad de líneas están registradas. Entonces vamos a esperar esta semana para poder informar (...) Es muy importante para fortalecer la seguridad que el chip esté asociado a una persona, eso ayuda mucho a evitar la extorsión y otros delitos que se cometen con los teléfonos. Quien guarda los registros son las compañías telefónicas, no el gobierno. Sólo se pueden pedir si se abre una carpeta de investigación”.

¿Por qué hay personas que no quieren registrar su línea de telefonía celular en México?

Muchas personas en México se han mostrado renuentes a registrar sus líneas de teléfono celular debido a preocupaciones relacionadas con la privacidad y la protección de sus datos personales. Esta desconfianza se originó principalmente por experiencias previas con padrones de usuarios de telefonía que buscaban recopilar información sensible, incluyendo datos biométricos.

Diversas organizaciones civiles, especialistas en derechos digitales y sectores de la población han advertido que la concentración de este tipo de información podría aumentar el riesgo de filtraciones, robo de identidad o uso indebido de los datos por parte de terceros.

Además, existe escepticismo sobre la efectividad de estos registros para combatir delitos como la extorsión telefónica o el fraude. Muchos ciudadanos consideran que los delincuentes pueden encontrar formas de evadir los controles mediante el uso de teléfonos robados, líneas registradas con datos falsos o servicios de comunicación por internet.

Por ello, una parte de la población percibe que los beneficios en materia de seguridad no compensan los posibles riesgos para la privacidad, lo que ha provocado resistencia a participar en este tipo de esquemas de registro.