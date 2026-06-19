¿Quién es “El Azul” y por qué se cree que mandó matar a Paco Stanley? Esto es todo lo que se sabe de Juan José Esparragarza Moreno y el famoso asesinato en El Charco de las Ranas

En el mundo del crimen organizado en México hay nombres que no se olvidan. Uno de ellos es el de Juan José Esparragoza Moreno, mejor conocido como “El Azul”, una figura señalada como pieza clave dentro de la estructura del antiguo Cártel de Sinaloa.

Su figura siempre ha sido la de un operador discreto, de bajo perfil mediático, pero de enorme peso dentro de las decisiones estratégicas del narcotráfico en México. Precisamente esa combinación lo ha convertido en un personaje envuelto en versiones, rumores y reconstrucciones periodísticas que nunca terminan de cerrarse del todo.

El caso Paco Stanley: un hecho que no se olvida ni se resuelve

A más de dos décadas del asesinato del conductor Paco Stanley, el caso sigue siendo uno de los episodios más comentados de la nota roja en México. Su muerte no solo sacudió al mundo del entretenimiento, también abrió la puerta a teorías que conectaban el crimen con el narcotráfico y figuras de alto perfil.

Con el paso del tiempo, distintas versiones han intentado explicar lo ocurrido aquel día de 1999. Algunas líneas de investigación y relatos periodísticos han mencionado presuntos vínculos indirectos con estructuras criminales de gran alcance, lo que ha mantenido el caso vivo en el imaginario público.

En ese contexto es donde el nombre de “El Azul” aparece de nuevo, no como una confirmación oficial, sino como parte de las múltiples narrativas que rodean uno de los crímenes más mediáticos del país.

Muchas versiones y lo no comprobado

Hablar de este tipo de conexiones implica moverse entre las versiones no confirmadas y los relatos que circulan entre investigaciones oficiales, extraoficiales, libros y prensa especializada.

Hasta ahora, no existe una sentencia pública que establezca una relación directa entre el crimen de Paco Stanley y Juan José Esparragoza Moreno. Sin embargo, su nombre aparece de forma recurrente en reconstrucciones periodísticas que intentan entender el contexto del crimen organizado en la época.

Sin embargo, de acuerdo con “Testigos: la verdad tiene voz”, un documental reciente, el quien presuntamente habría ordenado el asesinato del conductor de televisión habría sido “El Azul”.

El peso de los personajes que involucra esta historia

A tan solo unos días de haberse cumplido 27 años de su fallecimiento, mucho se ha hablado del hombre que detonó el arma en contra de Stanley; sin embargo, dentro del documental, testigos también han señalado a Juan José Esparragoza como autor intelectual del asesinato.

“La orden se dio en el reclusorio sur de la Ciudad de México, en el dormitorio 10. Estaban ahí encarcelados el señor Godoy, que era el guardaespaldas de este narcotraficante en aquellos tiempos, junto con el el al que se le dio la orden… la razón que dio es porque le habían dado 4 millones de dólares para lavar de los 80s, a finales de los 80s, nunca los regresó y fue la razón, digamos, vulgarmente, como se dice, un ajuste de cuentas”. — Testigo del asesinato de Paco Stanley

Más allá de las teorías, lo que queda claro es que figuras como “El Azul” forman parte de una etapa compleja de la historia reciente de México, donde el crimen organizado y la vida pública llegaron a cruzarse de formas difíciles.

De policía federal a operador silencioso del narco: el ascenso, las alianzas y el misterio alrededor de “El Azul”

Mucho antes de que su nombre apareciera ligado a uno de los grupos criminales más poderosos de México, la historia de Juan José Esparragoza Moreno comenzó lejos del perfil que después lo convertiría en una figura envuelta en leyendas, versiones de crímenes y décadas de especulación.

Originario de Huixiopa, una comunidad del municipio de Badiraguato, Sinaloa, Juan José Esparragoza nació el 3 de febrero de 1949 y durante sus primeros años formó parte del aparato de seguridad mexicano. Distintas reconstrucciones históricas señalan que trabajó como agente de inteligencia de la Policía Federal, una etapa que más tarde se convertiría en uno de los capítulos más comentados de su biografía.

Con el tiempo, su cercanía con integrantes del crimen organizado habría cambiado por completo el rumbo de su vida. Diversas investigaciones apuntan a que uno de sus primeros movimientos dentro del narcotráfico estuvo relacionado con el financiamiento de grandes cultivos de marihuana, una actividad que lo conectó con personajes que terminarían dominando el mapa criminal del país.

Uno de esos vínculos habría sido con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, con quien distintas versiones sostienen que mantenía una relación particularmente cercana. A través de ese entorno es como Esparragoza habría entrado en contacto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, integrándose al proyecto que años después sería identificado como el Cártel de Guadalajara.

Mientras otros líderes construían fama desde la exposición pública, “El Azul” comenzó a desarrollar una reputación distinta: la del operador discreto. Dentro de los relatos sobre aquellos años aparece constantemente como una figura enfocada en las negociaciones, las alianzas y la construcción de acuerdos.

Tras la caída de Félix Gallardo y la reconfiguración del narcotráfico mexicano, Esparragoza fortaleció su relación con Carrillo Fuentes dentro del Cártel de Juárez y más tarde fue señalado como uno de los participantes en La Federación, una alianza criminal impulsada en la década de los noventa entre grupos originados del antiguo Cártel de Guadalajara y organizaciones sinaloenses.

Aunque el proyecto perdió fuerza después de la muerte de Carrillo en 1997, el nombre de “El Azul” siguió apareciendo cerca de figuras como Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, con quienes presuntamente mantenía relación desde sus primeros años dentro del crimen organizado.

Esa capacidad para cruzar fronteras entre distintos grupos le dio una fama particular: la de ser un intermediario que intentaba mantener equilibrios en un entorno marcado por disputas permanentes.

Su historia también estuvo marcada por la cárcel. Fue detenido por primera vez en 1970, luego de ser sorprendido con alrededor de 700 kilos de marihuana, aunque recuperó la libertad meses después. En 1983 volvió a ser arrestado tras intentar sobornar a policías que lo interceptaron con una fuerte suma de dinero en efectivo y salió por falta de pruebas. Su última captura ocurrió en 1986, cuando enfrentó cargos por delitos contra la salud y permaneció aproximadamente siete años en prisión.

Sin embargo, ni siquiera el final de su historia terminó siendo completamente claro.

En 2014 comenzaron a difundirse versiones sobre su presunta muerte por un infarto. Pero la ausencia de confirmaciones públicas contundentes alimentó una incógnita: ¿realmente murió ese año o si simplemente desapareció del escenario público como había operado durante gran parte de su vida?

¿Por qué le dicen “El Azul” a Juan José Esparragoza?

A Juan José Esparragoza Moreno se le apodó “El Azul” debido a su tono de piel. Según relatos de sus allegados y de quienes lo conocieron, su tez era tan oscura que, bajo ciertas luces, su piel parecía adquirir un tono azulado.

Esta característica física marcó su identidad dentro del crimen organizado en México, donde es conocido por haber sido uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y posteriormente un operador clave y conciliador en el Cártel de Sinaloa.