Segob, Cancillería y Embajada de EU analizan acciones conjuntas para combatir el tráfico y la trata de personas

Con el objetivo de dialogar sobre temas de la agenda bilateral en materia migratoria, se realizó una reunión encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el canciller, Roberto Valasco; y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
En el encuentro se se analizaron los resultados obtenidos en la gestión de los flujos migratorios y las acciones conjuntas para combatir las redes dedicadas al tráfico y la trata de personas.
Destacaron los avances alcanzados por el Gobierno de México para atender el proceso migratorio, al igual que la colaboración binacional permanente basada en el respeto a los principios que sustentan la relación entre ambos países.
También estuvieron presentes Sergio Salomón, Comisionado del Instituto Nacional de Migración; al igual que representantes de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, y la Embajada de Estados Unidos en México.