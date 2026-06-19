Segob, Cancillería y Embajada de EU analizan acciones conjuntas para combatir el tráfico y la trata de personas

Se reunen Segob, cancillería y Emabajada de EU a dialogar sobre agenda bilateral migratoria

Con el objetivo de dialogar sobre temas de la agenda bilateral en materia migratoria, se realizó una reunión encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el canciller, Roberto Valasco; y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

En el encuentro se se analizaron los resultados obtenidos en la gestión de los flujos migratorios y las acciones conjuntas para combatir las redes dedicadas al tráfico y la trata de personas.

Destacaron los avances alcanzados por el Gobierno de México para atender el proceso migratorio, al igual que la colaboración binacional permanente basada en el respeto a los principios que sustentan la relación entre ambos países.

También estuvieron presentes Sergio Salomón, Comisionado del Instituto Nacional de Migración; al igual que representantes de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, y la Embajada de Estados Unidos en México.