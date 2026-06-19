Huelga en el Monte de Piedad: acusan a líder sindical de “operaciones sospechosas y enriquecimiento ilícito”

Huelga Monte de Piedad Se lanzan contra líder sindical en pleno paro

La prolongada huelga en el Nacional Monte de Piedad tiene paralizadas las operaciones y sucursales. Mientras continúan las negociaciones para poner fin al conflicto laboral, trabajadores inconformes denunciaron la presunta corrupción de Arturo Zayún González, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SNTNMP).

Algunos empleados lo acusan de presuntas operaciones financieras irregulares y de un patrimonio que, aseguran, no ha sido explicado de manera transparente.

De acuerdo con un reportaje de Proyecto Vanguardia, las críticas hacia el líder sindical no se limitan al manejo de la huelga iniciada el 1 de octubre.

Entre trabajadores consultados por ese medio existe un creciente cuestionamiento sobre el destino de recursos sindicales y sobre diversas actividades empresariales atribuidas a Zayún González y a sus hermanos Roberto y Gustavo.

¿De qué acusan a Zayún González, líder sindical del Monte de Piedad?

Diversos empleados sostienen que la actual dirigencia perdió credibilidad entre una parte de la base trabajadora. Entre los principales reclamos figura la supuesta falta de claridad respecto a las cuotas sindicales descontadas a los empleados, así como decisiones financieras que consideran poco transparentes.

Según los testimonios recabados, varios trabajadores afirman que el liderazgo de Zayún González se ha sostenido durante años mediante una estructura de apoyos internos que hoy comienza a fracturarse ante la prolongación del conflicto laboral.

La incertidumbre aumentó debido a que la huelga afecta a cerca de dos mil trabajadores sindicalizados y mantiene suspendidos servicios utilizados por más de un millón de clientes, particularmente en el área de empeño.

Parte de las acusaciones retomadas por los trabajadores se apoyan en una investigación publicada previamente por la plataforma informativa XPECTRO, la cual examinó registros públicos, documentos notariales e información fiscal.

De acuerdo con esa indagatoria, Arturo Zayún González habría acumulado durante más de una década diversos bienes inmuebles en San Luis Potosí y Quintana Roo. La investigación señala diferencias entre los valores declarados en las operaciones de compraventa y las estimaciones comerciales de dichas propiedades.

Los documentos revisados por ese medio indican que entre 2012 y 2025 se realizaron adquisiciones inmobiliarias cuyo valor registrado sería considerablemente menor al valor de mercado estimado. La publicación sostiene que estas discrepancias habrían despertado el interés de autoridades encargadas de supervisar posibles irregularidades financieras.

Proyecto Vanguardia señala además que los cuestionamientos alcanzan también a Roberto y Gustavo Zayún González, quienes aparecen vinculados a diversas operaciones inmobiliarias realizadas durante los últimos años.

Los negocios del líder sindical del Monte de Piedad

Los trabajadores inconformes también mencionan actividades comerciales relacionadas con la compraventa de joyería y oro, así como operaciones de préstamos a través de empresas privadas que, según sus testimonios, estarían ligadas al entorno familiar del dirigente sindical.

A estas versiones se suman cuestionamientos sobre la operación del denominado Salón Zafiro, ubicado en instalaciones deportivas del sindicato en la Ciudad de México. De acuerdo con los testimonios, los ingresos generados por la renta de ese espacio no tendrían un mecanismo público de rendición de cuentas ante los afiliados.

Las alternativas de trabajadores del Monte de Piedad

Ante el desgaste provocado por casi ocho meses de huelga, algunos empleados han comenzado a acercarse al Sindicato Independiente Vanguardia Obrera (SIVO) para recibir orientación laboral y explorar alternativas de representación.

La pérdida de confianza en la dirigencia actual impulso a grupos de trabajadores a revisar los estatutos internos del sindicato con el objetivo de conocer los mecanismos disponibles para solicitar cambios en la conducción gremial o promover una eventual rendición de cuentas.

Entre las acciones planteadas figura la convocatoria a una asamblea general en la que Arturo Zayún González explique el manejo de recursos y responda a los señalamientos que han surgido durante el conflicto.

¿Cómo va la huelga en el Monte de Piedad?

Representantes sindicales y autoridades del Nacional Monte de Piedad han retomado reuniones de conciliación impulsadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

Entre los temas en discusión permanecen las demandas relacionadas con incrementos salariales, reposición de plazas, prestaciones laborales y el cumplimiento de acuerdos previos.