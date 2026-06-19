Del Mundial a Palacio Nacional: Contrario a la postura con las Madres Buscadoras, Sheinbaum invita al Pato Merlín a la mañanera

El Mundial 2026 ha dejado goles, celebraciones y postales que ya forman parte del archivo emocional del país entero. Pero entre todo eso que muchos veíamos venir, apareció un protagonista que nadie tenía en el radar: el pato Merlín.

Un animalito de compañía que no es parte de ninguna campaña publicitaria, sino de una familia mexicana. Un pato real que terminó convirtiéndose en el fenómeno viral del momento y que ahora cuenta con una invitación directa al escenario político más visto del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó durante su conferencia matutina que buscará invitar al ya famoso Pato Merlín a una edición de la mañanera, al considerar que representa algo más grande que una simple tendencia en internet: una expresión espontánea de la cultura popular mexicana.

¿Cómo un pato mascota, con playera y zapatitos, terminó siendo una de las imágenes del Mundial 2026?

Merlín apareció en las redes sociales y se volvió viral luego de ser captado dando un paseo por el Ángel de la Independencia, acompañando a su familia y vestido con una playera de la Selección Mexicana. El pato comenzó a aparecer en videos que explotaron en redes sociales. Muy rápido dejó de ser una curiosidad para convertirse en una especie de mascota no oficial del Mundial.

La historia detrás también ayudó a alimentar el fenómeno: Merlín vive con una familia dedicada a vender aguas frescas y desde hace tiempo los acompaña en sus recorridos diarios. Lo que parecía una escena cotidiana terminó convirtiéndose en una postal que cruzó fronteras.

Sheinbaum abre la puerta de la mañanera para el fenómeno viral Merlín

Durante su conferencia, la presidenta habló sobre la posibilidad de que Merlín visite Palacio Nacional. La idea llamó la atención porque la mañanera suele incluir espacios dedicados a expresiones culturales, historias sociales, información oficial y personajes que conectan con la coyuntura del país. En semanas recientes incluso se han impulsado contenidos relacionados con identidad, cultura y representación popular dentro del espacio gubernamental.

La frase que más ruido generó fue que el pato representa “un símbolo de nuestra cultura”, una definición que rápidamente abrió conversación en redes: para algunos es una muestra del humor mexicano; para otros, una prueba de que el Mundial también se vive desde las calles y no solo dentro de los estadios.

El Pato Merlín y el extraño talento mexicano para superar la IA

México tiene una habilidad particular para transformar escenas cotidianas en símbolos. Pasó con personajes espontáneos, con objetos que se vuelven tendencia y ahora con un pato que apareció vestido de selección en el momento exacto.

Quizá ahí está parte del encanto del fenómeno: Merlín no fue planeado ni construido como imagen oficial. Llegó desde la calle y encontró un lugar en una conversación nacional dominada por el futbol.

Mientras el Mundial sigue escribiendo sus capítulos, el pato ya consiguió algo que pocos logran: anotar y ser campeón en los corazones de millones a nivel mundial.

Y si la invitación se concreta, el siguiente escenario ya no será una avenida llena de aficionados, sino uno de los podios más observados del país.