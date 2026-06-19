Profeco comparte herramientas digitales para garantizar descuentos reales en el Día del Padre

Día del Padre (drazen_zigic)

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Revista del Consumidor brinda orientación para que en este Día del Padre los consumidores puedan realizar un consumo informado.

Mediante promociones, descuentos y campañas especiales, los proveedores y comercios buscan incentivar la compra de obsequios, lo que tiene la posibilidad de influir en compras apresuradas. Para evitarlo, la institución recomienda verificar si el descuento ofrecido es real y no ha sido resultado de la estrategia que algunos establecimientos implementan al aumentar el precio semanas antes para simular la rebaja posteriormente.

Para saber si la promoción realmente es una oportunidad favorable para el bolsillo, la Procuraduría aconseja revisar el historial de precios y comparar entre distintas tiendas. Para ello, las y los consumidores se pueden apoyar de las siguientes herramientas digitales:

● CamelCamelCamel.- Monitorea la variación de precios a través del tiempo en plataformas de venta digital. Para usarla, se debe acceder a su sitio web y pegar el enlace del producto de interés, donde se despliega una visualización de su comportamiento histórico.

● Keepa.- Se integra directamente en el navegador y muestra información actualizada sobre cambios de costo, disponibilidad y diferencias entre vendedores, además de que permite configurar alertas personalizadas. Se instala como extensión en navegadores como Google Chrome o Firefox.

● Consumer Reports.- Ayuda a comparar productos más allá del precio. Evalúa la calidad, durabilidad y desempeño mediante pruebas independientes y genera calificaciones útiles para elegir.

● Honey.- Actúa al momento de pagar, busca y aplica automáticamente cupones disponibles. Asimismo, permite comparar precios y recibir avisos cuando estos bajan. Al realizar una compra en línea, la herramienta prueba distintos códigos sin que las personas tengan que intervenir.