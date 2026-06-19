Instalan más de 5 mil sistemas fotovoltaicos en Baja California

"Techos solares para el Bienestar" en Baja California

La Secretaría de Energía (Sener) informó que el programa “Techos Solares para el Bienestar” ha permitido la instalación e interconexión de cinco mil 140 sistemas fotovoltaicos en viviendas de los municipios de Mexicali y San Felipe, Baja California, entre marzo de 2025 y mayo de 2026.

La Sener expuso que esta estrategia tiene el propósito de ampliar el acceso de la población a fuentes de energía renovables y reducir el costo del consumo eléctrico en los hogares.

Además, la dependencia federal reveló que los paneles solares instalados garantizan a los beneficiarios en obtener ahorros de hasta 60 por ciento en el pago del recibo de luz, lo que representa un apoyo para la economía familiar, especialmente en una entidad caracterizada por las altas temperaturas y el elevado consumo de energía eléctrica.

Por último, la secretaría señaló que el programa “Techos solares para el Bienestar” está orientado a impulsar el uso de tecnologías limpias y fomentar una transición energética sustentable, al tiempo que contribuye a disminuir las emisiones contaminantes y fortalecer el aprovechamiento de fuentes renovables.

La Sener reiteró que estas acciones pretenden acercar los beneficios de la generación distribuida a un mayor número de hogares y avanzar hacia un modelo energético más incluyente y sostenible para el país.

La Crónica de Hoy 2026