Sheinbaum dice que se castigará a los responsables de ecocidio en la Cuenca del Papaloapan

Claudia Sheinbaum CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se anunció la segunda edición de La Gran Escapada, iniciativa del gobierno federal para promocionar el turismo local con descuentos en reservas de vuelos, experiencias, alimentos, hospedaje o compras. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Luego de que habitantes de la Cuenca del Papaloapan en Veracruz, denunciarán la muerte de toneladas de peces, en su mayoría mojarras, destinados a la pesca como principal actividad comercial de la zona, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ya se encuentra en el lugar analizando el caso.

De acuerdo a las acusaciones de los habitantes de la zona, este ecocidio fue causado por un alcoholera que vierte vinaza en los cuerpos de aguas naturales y envenena a los seres vivos que la habitan. Aseguran que estas acciones datan desde 2013 y que cada tanto se repiten.

Al respecto, la mandataria nacional aseguró que se realizará una investigación para dar con los responsables e imponerles un castigo. Destacó, que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se fortaleció la norma NOM-0001 para descargas de agua, sin embargo se tiene que supervisar su cumplimiento.

Ante este hecho, los pescadores del Papaloapan, denuncian que no tienen recursos ni siquiera para comer ya que la pesca es su principal entrada de recursos, por lo que también piden ayuda a las autoridades para que se les brinde ayuda y puedan sortear la crisis.

Hasta ahora, la Profepa no ha emitido un comunicado al respecto del caso.