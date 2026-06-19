Leche para el Bienestar triplica la compra de leche en Veracruz y regulariza a productores suspendidos

Leche del bienestar (Especial)

Leche para el Bienestar informó que durante los últimos cinco años incrementó de manera significativa la compra de leche a productores de Veracruz, al pasar de 15.6 millones de litros en 2022 a 45.2 millones de litros en 2026.

La dependencia señaló que este aumento refleja el fortalecimiento del programa de adquisición de leche en la entidad así como el respaldo los productores veracruzanos.

Leche del bienestar (Especial)

Suspensiones temporales y regularizaciones

Respecto a las inconformidades registradas en días recientes, explicó que la suspensión temporal de algunos productores obedeció a la falta de actualización de información en la Unidad de Producción Pecuaria (UPP), un requisito que había sido solicitado desde el mes de enero.

En total, 39 de los 293 productores que integran el padrón estatal fueron suspendidos temporalmente por no entregar la documentación requerida, situación que afectó principalmente al Centro de Acopio Palma Sola, el cual permaneció cerrado de manera temporal y reanudó operaciones el pasado 10 de junio, una vez que los productores regularizaron sus expedientes.

Leche para el Bienestar informó que el 9 de junio sostuvo una reunión con las y los productores suspendidos para explicar la situación administrativa y solicitar la actualización de la documentación pendiente.

Tras cumplir con los requisitos, los productores fueron reincorporados al programa y actualmente continúan entregando su producción de manera habitual. Incluso, los beneficiarios expresaron su agradecimiento mediante una carta dirigida a la Gerencia de Leche para el Bienestar en Veracruz por la atención brindada y la pronta solución del caso.

La dependencia precisó que estas acciones se realizaron en seguimiento a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de revisar la situación de los productores veracruzanos que días atrás se manifestaron en Xalapa para solicitar que el programa retomara la compra de su leche.