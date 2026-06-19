La secretaria Rosa Icela Rodríguez encabezó Mesa de Coordinación con la CNDH

Mesa de Coordinación entre Segob y la CNDH

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, encabezaron la Sexta Sesión Mesa de Coordinación de la Federación; mediante estos encuentros se ha podido consolidar una ruta de trabajo común, por reuniones técnicas y especializadas en sectores estratégicos como salud, migración, medio ambiente, reinserción social, educación, infancias, energía y atención a grupos prioritarios.

La titular de Gobernación destacó que la colaboración entre la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, organismos autónomos e instituciones federales fortalece el acompañamiento a procesos de reparación integral, actos de reconocimiento, incorporación educativa, atención a personas desplazadas y acciones preventivas con enfoque de derechos humanos.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, reiteró la importancia de continuar impulsando acciones orientadas a la igualdad, la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la construcción de entornos de paz y bienestar.

Por su parte, la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, señaló que el trabajo conjunto ha permitido no solo atender quejas y dar seguimiento a las recomendaciones de manera más eficaz, sino también prevenir violaciones a los derechos humanos.

De igual forma, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, señaló que la presencia de cada institución refleja compromiso compartido de impulsar una agenda de trabajo basada en la coordinación, la corresponsabilidad y la articulación entre autoridades, siempre con una visión centrada en la dignidad de las personas y en el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano.