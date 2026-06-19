Se respetarán asignaciones y beneficios laborales, señala sección 7 de la CNTE tras reunión en Segob

El titular de la SEP, Mario Delgado, durante la mesa de negocoiación en la que participó la seccón 7 de Chiapas de la CNTE (Especial)

El secretario general de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas (CNTE), Isael González, informó este viernes que tras concluir la Mesa de seguimiento en la Secretaría de Gobernación, se respetará el proceso bilateral acordado para la asignación de beneficios laborales, aunque aclaró que mantienen sus demandas centrales: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019.

Al término de la mesa tripartita en la que participaron autoridades de Segob, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, el titular de la SEP, Mario Delgado y representantes del ISSSTE, Isael González resaltó que el rezago educativo en la entidad obedece a la falta de docentes y no a las movilizaciones magisteriales y agregó que en educación indígena hacen falta más de 10 mil plazas docentes para atender la demanda escolar.

El representante de la CNTE en Chiapas dijo que se revisaron punto por punto el avance de los compromisos establecidos en las minutas firmadas y donde se acordó avanzar en beneficios para los docentes.

Entre los acuerdos, apuntó, se confirmó que los docentes beneficiados con ascensos e incrementos de horas recibirán sus pagos correspondientes en julio y agosto próximos.

Asimismo, refirió que quedó en agenda una nueva reunión el próximo 26 de junio en Chiapas para dar seguimiento a los acuerdos, además de que se realizará una mesa específica sobre justicia y atención a víctimas el próximo lunes en la entidad.

En la misma línea, el secretario general de la sección 7 dijo que la Dirección General del ISSSTE se comprometió a visitar hospitales de la entidad junto con representantes sindicales para verificar carencias denunciadas por el magisterio para resarcir falta de médicos, enfermeras, medicamentos, equipo médico y quirófanos funcionales.

Sobre este punto, Isael González destacó que el gobierno estatal se comprometió a construir dos edificios para servicios funerarios y crematorios, así como un espacio recreativo y deportivo para la Sección 7. En tanto, subrayó que la sección 7 que representa también entregó solicitudes para construir aulas y obras de infraestructura educativa en Chiapas.

La Crónica de Hoy 2026