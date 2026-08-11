Noche tranquila antes del examen de control de la UNAM en León Guanajuato

Hotel Real de Minas Poliforum, león, Guanajuato

A unas horas de que comience el examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en León, Guanajuato, el Hotel Real de Minas Poliforum luce tranquilo. En los alrededores no se observan grupos de jóvenes, filas de aspirantes ni movimiento relacionado con la evaluación que durante los próximos dos días reunirá a miles de estudiantes.

El inmueble, ubicado sobre Boulevard Adolfo López Mateos número 2211, en la colonia Las Bugambilias, será una de las sedes para la aplicación del examen de control de la UNAM en León.

Para este punto se espera la llegada de 2 mil 777 aspirantes, aunque por ahora la presencia de estudiantes todavía no es evidente en la zona.

Hoteles cercanos

Al tratarse de una zona con distintos hoteles, se realizó un recorrido por algunos establecimientos ubicados en los alrededores del Poliforum para conocer si ya habían comenzado a llegar personas que acudirán al examen.

En las recepciones se consultó al personal sobre la posible presencia de aspirantes hospedados en estos lugares. Sin embargo, aunque comentan que si se tiene conocimiento de que algunos huéspedes vienen a lo deo examen; nfue posible conocer una cifra exacta de estudiantes que pudieran encontrarse en la zona.

Por el momento, tampoco se observa una concentración de jóvenes en los hoteles cercanos ni un movimiento que permita identificar que la mayoría de los aspirantes ya haya llegado a León.

La situación también deja abierta la duda sobre cuántos estudiantes decidieron hospedarse en los alrededores y cuántos llegarán directamente antes de presentar la evaluación.

Hotel del examen

En el Hotel Real de Minas Poliforum tampoco se pudo confirmar que haya aspirantes hospedados para realizar el examen.

Desde el área de recepción se alcanza a observar una zona con salones, pero el acceso hacia ese espacio se encuentra restringido. Por ello, no fue posible conocer con precisión cuál será el lugar destinado para la aplicación.

Tampoco se proporcionaron detalles sobre el espacio específico que será utilizado durante la evaluación.

Así, a unas horas del inicio del examen, la zona mantiene una apariencia prácticamente normal. No hay filas, grupos de estudiantes ni movimiento que permita anticipar todavía la llegada de los 2 mil 777 aspirantes que se esperan en esta sede.

Horarios del examen

El examen de control se aplicará en León los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto.

Este miércoles se contempla un turno de 17:00 a 20:00 horas, mientras que el jueves habrá tres turnos: el primero de 9:00 a 12:00 horas, el segundo de 13:00 a 16:00 horas y el tercero de 17:00 a 20:00 horas.

Por ahora, la noche previa transcurre con calma en los alrededores del Hotel Real de Minas Poliforum. Será a partir de los primeros turnos cuando comience a verse el movimiento de los estudiantes que acudirán a presentar el examen de control.