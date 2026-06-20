A 75 años de la CEPAL, el Senado llama a repensar resultados y retos del desarrollo de América Latina

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México Durante el encuentro se discutieron los retos que enfrenta América Latina en temas como tecnología, desigualdad, cambio climático y crecimiento económico, así como la necesidad de construir una agenda regional de desarrollo para las próximas décadas.

El Senado de la República abrió un espacio de reflexión sobre el futuro de América Latina durante el Seminario de Alto Nivel “Las Transformaciones para el Desarrollo”, realizado en el marco del 75 aniversario de la fundación de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México.

La conmemoración reunió a legisladores, especialistas, académicos y representantes de organismos nacionales e internacionales para analizar los desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrenta la región, así como el papel que ha desempeñado la CEPAL en la construcción de políticas públicas durante más de siete décadas.

La ceremonia fue presidida por la senadora Amalia García Medina, mientras que el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado, destacó la relevancia que ha tenido la CEPAL para la labor legislativa al aportar información, análisis y herramientas para la toma de decisiones públicas.

Según explicó, los estudios desarrollados por este organismo han servido de apoyo en distintos procesos relacionados con el desarrollo económico y social, además de contribuir al seguimiento de los objetivos planteados en la Agenda 2030.

Uno de los invitados centrales fue el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, quien señaló que la conmemoración representa una oportunidad para el intercambio de ideas y el análisis de los cambios que están transformando a la región.

Durante su participación, destacó la importancia de discutir fenómenos como el avance tecnológico, el cambio climático, los cambios demográficos y las nuevas dinámicas económicas globales, temas que impactan directamente en la capacidad productiva de los países latinoamericanos y en sus posibilidades de crecimiento.

Desigualdad y tecnología

Como parte de los trabajos del seminario, Emmanuel Reyes encabezó una mesa de análisis enfocada en el pensamiento estructuralista latinoamericano, una corriente impulsada históricamente por la CEPAL para explicar las causas de las desigualdades económicas en la región.

El senador señaló que muchos de los problemas analizados hace décadas siguen presentes, entre ellos las brechas sociales y territoriales, la dependencia tecnológica, las dificultades para generar empleo de calidad y la necesidad de fortalecer las capacidades productivas nacionales.

Afirmó que reflexionar sobre estos temas no debe quedar únicamente en el ámbito académico, sino convertirse también en una responsabilidad de las instituciones públicas y de quienes toman decisiones desde los espacios legislativos.

Retos del siglo XXI

Durante la conferencia magistral participó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, quien subrayó que muchas de las ideas promovidas por la CEPAL continúan siendo útiles para comprender la realidad actual de América Latina.

Explicó que la región enfrenta nuevas formas de dependencia relacionadas con la economía digital, la concentración tecnológica, la propiedad intelectual y los desafíos derivados de la transición energética.

Por ello, consideró necesario actualizar las herramientas de análisis desarrolladas por el pensamiento latinoamericano para responder con mayor eficacia a los problemas que plantea el siglo XXI.

Visión regional

La jornada también contó con la participación de diversas figuras del ámbito legislativo, diplomático, estadístico y multilateral.

Entre ellas estuvieron la senadora Amalia García Medina; la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raquel Serur Smeke; la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Graciela Márquez Colín; y el director interino de la sede subregional de la CEPAL en México, Jorge Mario Martínez.

Los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar modelos de desarrollo más incluyentes, productivos y sostenibles, capaces de responder a los desafíos económicos y sociales que enfrenta actualmente la región.

Al clausurar el seminario, Emmanuel Reyes Carmona sostuvo que las discusiones realizadas durante la jornada confirmaron que el pensamiento impulsado por la CEPAL mantiene vigencia y continúa ofreciendo herramientas útiles para comprender los problemas contemporáneos de América Latina.

Señaló que el encuentro deja una tarea compartida entre gobiernos, parlamentos, universidades y organismos internacionales para construir una agenda regional que fortalezca las capacidades productivas, reduzca las desigualdades y consolide instituciones públicas capaces de conducir los cambios que demandan México y el resto de los países latinoamericanos.

Finalmente, el legislador agradeció la participación de los especialistas, autoridades e invitados que formaron parte del Seminario de Alto Nivel *Las Transformaciones para el Desarrollo*, realizado en el Senado de la República para conmemorar los 75 años de presencia de la CEPAL en México.