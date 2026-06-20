Morena en la Cámara de Diputados respalda defensa del T-MEC y destaca su importancia para el desarrollo

Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, expresó su respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la permanencia y fortalecimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que se trata de un mecanismo que genera beneficios económicos compartidos para las tres naciones.

La legisladora señaló que, frente a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual revisión o sustitución del acuerdo comercial, es fundamental reconocer que la integración económica de Norteamérica ha permitido fortalecer las cadenas productivas, impulsar la competitividad regional y generar oportunidades de desarrollo para millones de personas.

T-MEC

“Coincidimos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en que el T-MEC ha demostrado ser una herramienta de prosperidad compartida. México seguirá defendiendo una relación comercial basada en el respeto mutuo, la cooperación y la búsqueda de beneficios para los pueblos de los tres países”, afirmó Jiménez Godoy.

La diputada federal destacó que diversos análisis económicos han demostrado que el crecimiento del empleo en México no representa una amenaza para los trabajadores estadounidenses, sino que forma parte de una dinámica complementaria derivada de la integración productiva regional.

Asimismo, subrayó que medidas como el incremento de aranceles pueden impactar directamente en los precios que pagan las familias consumidoras, particularmente en sectores estratégicos como el automotriz.

Gabriela Jiménez reiteró que, desde la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Morena continuará impulsando políticas que fortalezcan la soberanía económica, el bienestar social y el desarrollo nacional, manteniendo una visión de cooperación internacional que permita consolidar una región más competitiva, justa y próspera para todas y todos.