SRE revisa atención para pasaportes en Coyoacán y preparan cambios para agilizar el trámite

Secretario Roberto Velasco La Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó una revisión de la atención que reciben las personas en las oficinas de pasaportes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso la mira en uno de los trámites más solicitados por la ciudadanía: el pasaporte. Como parte de una estrategia para mejorar la atención y reducir tiempos en los servicios consulares, el secretario Roberto Velasco realizó una visita a la oficina de pasaportes de Coyoacán para supervisar directamente la operación y escuchar las experiencias de quienes acudieron a realizar su trámite.

Durante el recorrido, el funcionario conversó con usuarios sobre el servicio recibido y recogió opiniones relacionadas con la atención, los tiempos de espera y el proceso para obtener el documento. También sostuvo reuniones con el personal de la oficina para analizar áreas de mejora y revisar las acciones que prepara la Cancillería para modernizar este servicio.

Entre las medidas que se encuentran en desarrollo destaca la intención de reducir requisitos para las personas solicitantes, hacer más eficientes los procedimientos internos y aprovechar de mejor manera las herramientas digitales que ya forman parte del proceso de expedición de pasaportes.

Los trabajos se realizan en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con la que la dependencia busca simplificar procesos y facilitar el acceso a los servicios gubernamentales.

La revisión forma parte de una estrategia más amplia orientada a modernizar la atención al público en las oficinas de pasaportes del país. El objetivo, de acuerdo con la Cancillería, es que los trámites sean más sencillos, rápidos y accesibles para la población, al tiempo que se fortalece la eficiencia de las áreas encargadas de atender a miles de personas cada año.

Con estas acciones, la dependencia busca mejorar la experiencia de quienes requieren obtener o renovar su pasaporte, uno de los documentos oficiales con mayor demanda dentro de los servicios que ofrece el Gobierno federal.