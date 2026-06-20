¿Tembló en la CDMX? Fuerte trueno sacude la capital y provoca “sismo” en varias colonias (VIDEOS)

Sacudida nocturna Un fuerte trueno en el poniente de la CDMX provocó vibraciones similares a las de un sismo. (Pexels y Cuartoscuro)

La noche de este viernes, cientos de habitantes de la Ciudad de México reportaron haber escuchado un fuerte estruendo y sentir vibraciones en distintas zonas de la capital, incluyendo colonias como Roma, Condesa, Anzures, Polanco y sectores del poniente y norte de la ciudad.

Aunque algunas personas pensaron que se trataba de un sismo, especialistas aclararon que el fenómeno fue provocado por un poderoso rayo que impactó la capital alrededor de las 22:46 horas.

De acuerdo con información difundida por Sismo Alerta Mexicana y datos de Meteologix, la descarga eléctrica fue tan intensa que generó una onda de choque acústica capaz de ser detectada por sismógrafos instalados en la ciudad.

Y no, no fue Tláloc festejando el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 frente a Corea del Sur.

“No se trató de un sismo, sino de la vibración del suelo provocada por la fuerza del impacto sonoro de la descarga eléctrica”, explicaron los especialistas.

En la Roma Norte, el trueno provocó una sacudida similar a la de un temblor, lo que provocó el susto de vecinos.

Creo que ha sido uno de los rayos más intensos que he registrado, tenemos registro visual y acústico.



El registro de ondas llegó tan lejos hasta Milpa Alta. pic.twitter.com/bo7vYwd59O — César Cabrera 🇲🇽 (@CesarCabrer4742) June 20, 2026

¿Un rayo de potencia inusual provocó un sismo en la CDMX?

El análisis indica que se trató de una descarga tipo Nube-Tierra, considerada una de las más peligrosas debido a que la corriente eléctrica viaja directamente desde la nube hasta la superficie.

Según el reporte, el fenómeno comenzó con ramificaciones sobre la zona de Chapultepec, avanzó por el corredor de Marina Nacional y registró su pico final en el norte de Azcapotzalco.

Los expertos estiman que el rayo alcanzó una intensidad de -59 kiloamperios (kA), una cifra muy superior al promedio habitual de entre 30 y 40 kA.

Debido a esta potencia, la descarga fue catalogada dentro de la categoría conocida como “Angry Roarer” o “rugidor furioso”, capaz de generar truenos excepcionalmente fuertes.

⚡️¡𝗕𝗢𝗢𝗠! 𝗔𝗦𝗜́ 𝗖𝗔𝗣𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗟 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗦𝗢 𝗥𝗔𝗬𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗜𝗟𝗨𝗠𝗜𝗡𝗢 𝗬 𝗦𝗜𝗠𝗕𝗥𝗢 𝗔𝗟 𝗣𝗢𝗡𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗗𝗠𝗫 ¿𝗧𝗨 𝗟𝗢 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗖𝗛𝗔𝗦𝗧𝗘? | 22:46 𝗵



Además, el rayo también fue detectado por sismógrafos en el poniente de la CDMX debido a… pic.twitter.com/Szr8efaODC — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) June 20, 2026

¿Por qué se sintió como una explosión?

Cuando una descarga eléctrica de esta magnitud atraviesa la atmósfera, el aire que la rodea se calienta de forma instantánea y se expande violentamente. Esa expansión genera una onda de choque que percibimos como trueno.

En este caso, la energía liberada fue tan elevada que numerosas personas describieron el sonido como una explosión o una bomba, mientras que otras aseguraron haber sentido vibrar ventanas, puertas e incluso el suelo en algunas zonas de la capital.

En redes sociales, usuarios compartieron videos y testimonios del momento en que el estruendo sorprendió a la ciudad en medio de las lluvias registradas durante la noche.