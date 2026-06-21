Alerta del IMSS a trabajadores: retirar dinero de la Afore por desempleo reduce semanas cotizadas

IMSS Alerta del IMSS a trabajadores por su Afore: Advierten riesgo de perder dinero por trámites incompletos (Pexels)

Ante las dificultades económicas que genera perder un empleo, muchos trabajadores en México recurren al beneficio legal de realizar un retiro parcial de sus fondos acumulados en la Afore. Sin embargo, el IMSS y especialistas advierten que disminuye el saldo de las cuentas individuales y reduce las semanas cotizadas indispensables para la jubilación.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el uso de este mecanismo ha registrado un aumento constante en los últimos años, lo que pone en riesgo la estabilidad del retiro de miles de mexicanos.

¿Cómo funciona y cuáles son los requisitos?

Para tener derecho a este auxilio económico, el trabajador debe registrar al menos 46 días naturales en situación de desempleo.

Dependiendo del tiempo que lleve abierta la cuenta y de su historial de cotizaciones, existen diferentes modalidades para calcular el monto: en algunos casos se basa en el salario registrado ante el IMSS y en otros se toma un porcentaje de los recursos acumulados en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).

La pérdida de semanas cotizadas y rendimiento

El principal inconveniente que señalan las autoridades es que un solo retiro por desempleo puede costar la pérdida de decenas de semanas de cotización de manera automática. Esto no solo puede retrasar la edad para alcanzar la jubilación, sino que disminuye de forma considerable el potencial de crecimiento y rendimiento de las inversiones de la Afore a largo plazo.

Al disminuir los recursos invertidos, disminuye la base con la que opera el fondo, traduciéndose en una pensión mensual mucho más baja al concluir la vida laboral.

La recomendación: reintegrar los recursos

Debido a que las semanas cotizadas son el factor determinante para calcular las pensiones, especialmente para garantizar el acceso al sistema pensionario, las autoridades exhortan a los trabajadores a tomar esta medida solo como un último recurso.

En caso de haber utilizado el beneficio, la Consar recomienda realizar aportaciones posteriores para devolver el dinero retirado.

A través de este trámite de reintegro de recursos, el trabajador puede recuperar las semanas de cotización descontadas sin tener que pagar ningún tipo de interés adicional, protegiendo así su patrimonio para el retiro.