Conagua construye la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria en Tamaulipas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) construye la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, que tiene el objetivo de duplicar el abasto para atender las necesidades actuales y futuras de Ciudad Victoria, Tamaulipas y contribuir a mejorar los servicios de agua para la población, sobre todo en las regiones más vulnerables en materia hídrica.

Para esta obra se tiene una inversión contemplada de más de 2 mil millones de pesos; los trabajos se desarrollan de manera simultánea en dos frentes, lo que permitirá acelerar su ejecución y beneficiar a cerca de 300 mil habitantes.

Actualmente la población de Ciudad Victoria es abastecida con la primera línea del acueducto, que tiene capacidad de bombear alrededor de 750 litros de agua por segundo, lo cual es insuficiente para cubrir la demanda de la ciudad, por lo que esta obra resulta estratégica para la región.

Al entrar en operación la segunda línea, la capacidad de entrega de agua se alcanzarán hasta mil 500 litros por segundo, con lo cual se mejorará sustancialmente el servicio, principalmente en zonas que históricamente han enfrentado problemas de abastecimiento.