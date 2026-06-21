Banderazo en Morena; este lunes inician registros a las 17 entidades rumbo al 2027

Arrancan contiendas internas en Morena rumbo al 2027 Foto:Especial (La Crónica de Hoy)

En medio de críticas de la oposición ante lo que acusan actos anticipados de campañas, Morena dará el banderazo de salida esta lunes con el arranque del registro a sus aspirantes a convertirse en coordinadores estatales de cara a las 17 gubernaturas que estarán en juego en el 2027.

El periodo de registro para quienes busquen convertirse en coordinares en defensa de la Cuarta Transformación inicia este lunes 22 al sábado 27 de junio —con un receso el 24 de junio, cuando juega la Selección Mexicana en el Mundial—, en un formato híbrido, donde quien lo desee puede realizar el trámite en línea y de forma presencial en el World Trade Center de Ciudad de México.

Cada día de la semana a excepción del miércoles24 de junio que juega la selección mexicana de futbol, se llevará a cabo el registro en tres o cuatro entidades por orden alfabético por lo cual de entrada este lunes lo harán para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

Si bien es un proceso con conjunto donde participaran los Morena, PVEM y PT, para la encuesta final donde se elegirá al o la ganadora solo participaran á cuatro morenistas, un integrante del PVEM y uno del PT.

En tanto las renuncias de funcionarios y legisladores de Morena siguen en cascada pues es requisito de ese partido llegar al registro con licencia en caso de ser funcionario o legislador para asegurar que no haya uso de recursos públicos en la contienda interna.

En el caso del PVEM y del PT no hay necesidad de solicitar licencia de sus aspirantes pues no hay un requisito que les obligue a ello, por lo que sus legisladores y funcionarios que aspiren a convertirse en coordinador estatal podrán mantenerse en el cargo si así lo consideran.

¿AS BAJO LA MANGA?

El método de selección será una encuesta pero la convocatoria establece que la Comisión Nacional de Elecciones, que preside Citlalli Hernández, tiene la facultad de incluir perfiles en cualquier momento, para asegurar la participación de cuadros que les resulten estratégicos.

FILTROS

La convocatoria morenista establece una serie de filtros para atajar “perfiles incómodos” o con antecedentes sospechosos pero también contra personas condenadas por delitos de corrupción o faltas administrativas graves cometidas en el ejercicio de funciones públicas.

Tampoco podrán participar quienes tengan sentencia firme por delitos sexuales, de género o violencia familiar, ni quienes tengan resoluciones vigentes por violencia política contra mujeres en razón de género.

Los gobernadores, alcaldes, legisladores y los líderes de Morena tienen prohibido apoyar o hacer campaña a favor o en contra de cualquier participante. Está prohibido usar dinero, bienes o recursos públicos para ayudar a los competidores.

Los aspirantes no pueden hacer acusaciones públicas contra su partido, sus líderes ni contra otros compañeros que también estén compitiendo. Quien lo haga será descalificado y perderá su registro.

Asimismo prohíbe participar a deudores alimentarios morosos. Si el aspirante tuvo ese estatus, debe acreditar no haber figurado en ningún padrón de deudores alimentarios durante los últimos tres años.

Morena también prohíbe campañas dispendiosas, anuncios espectaculares, así como el uso de recursos públicos, intervención de servidores públicos en favor o en contra de los participantes; uso de programas sociales, condicionamientos o coacción en favor o en contra de participantes.

Para el martes 23 de junio, el registro será para los estados de Chihuahua, Colima y Guerrero.

El jueves 25 de junio Michoacán, Nayarit y Nuevo León

Mientras que el viernes 26 de junio Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora

Por último el sábado 27 de junio, será Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas