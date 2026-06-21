Inicia operaciones central eléctrica en Mexicali; 673 megawatts para las regiones más calientes del país

Claudia Sheibaum y Marina del Pilar Soberanía Energética

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la central de generación de energía de ciclo combinado González Ortega, ubicada en el valle de Mexicali, instalación que sumará 673 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional para alcanzar la meta de 32 mil MW nuevos en este sexenio con la visión de que la producción de energía cumpla con tres características fundamentales: garantizar la soberanía nacional, la sustentabilidad y la justicia social, lo mismo que para abastecer a una de las regiones más calientes del país, donde durante el verano la temperatura puede rebasar los 50 grados celsius.

“Esta visión de que la producción de energía en México tiene que tener al menos tres características: la primera es garantizar soberanía nacional; la segunda, es disminuir sus impactos ambientales, sustentabilidad; y la tercera, es justicia social. Las tres son indispensables para el desarrollo del sector eléctrico nacional”, afirmó al tiempo que aseveró que de los 32 mil MW que busca incorporar al cierre de su administración, 22 mil MW serán de energías renovables; además de elevar de 54 a 60 por ciento la generación de energía eléctrica a cargo de CFE.

En los patios de la planta, a 37 grados de temperatura, la primera mandataria cortó el listón en compañía de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Al tiempo, recordó que la construcción de la planta inició en 2022 y funcionará totalmente con gas natural.

En adición indicó que la instalación de este proyecto supone una muy buena noticia para la entidad, “porque Mexicali y San Luis Río Colorado -Sonora-, son de los sitios con las temperaturas mas altas de todo el planeta... el que haya una planta de generación tiene la virtud de garantizar el servicio eléctrico para México, tanto para las empresas que están en la zona como para las personas.”

Central de Ciclo Combinado González Ortega

Durante el evento, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que se renovarán 4 mil postes en la ciudad dado que algunos están muy viejos, incluso los hay todavía de madera. Estas adecuaciones, sumadas a la puesta en marcha de las citadas nuevas instalaciones, contribuirán a disminuir las interrupciones en el servicio eléctrico, amplió. Asimismo, informó que se tiene un avance de 500 postes.

Asimismo, Sheinbaum aprovechó su último acto público de la gira por Baja California para lanzar una felicitación a todos los padres del país, especialmente a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por su parte la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, explicó que, con la incorporación de 653 MW de la Central Ciclo Combinado “González Ortega”, se podrán generar más de 5 mil gigawatts-hora de energía al año, beneficiando a Baja California, que durante los meses de mayor calor aumenta considerablemente su consumo eléctrico.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, agradeció el apoyo de la Presidenta de México por impulsar una inversión histórica en materia energética la entidad, superior a 73 mil 900 millones de pesos (mdp) que va a fortalecer la transmisión, distribución y generación eléctrica en todos los rincones del estado, con obras como las líneas de transmisión y subestaciones; modernización y automatización de las redes de distribución; el fortalecimiento del Sistema Eléctrico de San Quintín. Además, destacó un subsidio histórico de mil 485 mdp para las tarifas eléctricas de Mexicali y San Felipe, un apoyo que beneficiará a más de un millón 370 mil personas .