Arranca Morena pasarela de aspirantes a las 17 gubernaturas del 2027; Sin premio de consolación a perdedores

La dirigente nacional y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, ofrecen detalle del registro de aspirantes a coordinadores estatales de 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027

Con la advertencia de que no habrá premios de consolación a quienes no resulten ganadores, Morena,, PVEM, y PT arrancaron este lunes el proceso de registro de las y los aspirantes para definir las llamadas coordinaciones estatales de la defensa de la transformación, que se convertirán en sus candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en juego en el 2027.

En medio de la efervescencia electoral y confrontaciones entre grupos morenistas en varios estados que renovarán gubernaturas, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, rechazó la posibilidad de que se registren divisiones internas que lleven a la fractura partidista rumbo a los comicios del próximo año.

“No vemos ni rupturas ni diferencias, vemos que inicia un proceso de respeto entre compañeras y compañeros, de respeto a las reglas por parte de la Comisión de elecciones y de respeto también de quienes deciden aceptar esas reglas al registrarse”, aseguró

En conferencia de prensa desde el World Trade Center de la Ciudad de México, donde iniciaron los registros de aspirantes a los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche, Citalli Hernández y la dirigente nacional de Morena dieron el banderazo de salida a las decenas o cientos de aspirantes a coordinadores estatales que se registrarán en del 22 al 27 de junio ya se por la vía digital o presencial en esta sede.´

SIN PREMIOO DE CONSOLACIÓN

Ante el cuestionamiento sobre si habrá otros cargos para quienes no resulten ganadores como sucedió en el 2024 con quienes perdieron frente a Claudia Sheinbaum, Hernández prácticamente sepultó esa posibilidad al explicar que son procesos diferentes y “no son las mismas reglas”

“Como hay un antecedente cercano en nuestros procesos internos que fue en el 2024 quizá se crea que son las mismas reglas, (pero) no son las mismas reglas, por lo que no se repetirá lo mismo que en 2024 cuando quienes no fueron electos como aspirantes a la Presidencia, recibieron otras designaciones y cargos”, aseveró

La encargada de alianzas en Morena, aseveró que quienes se apunten, asumen los compromisos de la convocatoria y el sumarse a las tareas territoriales.

Detalló que los aspirantes deberán entregar cartas en las que reconocen que conocen las reglas, que se aplicará un criterio de paridad, y aceptan bajo una carta de decir verdad que no tienen un tema ante la justicia, que no son deudores alimentarios ni tienen un tema penal”, a la vez que aceptan que se solicite información a las autoridades para verificarlo.

También entregarán una carta en la que aceptan que conocen que el método es la encuesta y aceptan los resultados.

“Cuando un proceso interno tiene reglas claras, tiene transparencia y tiene resultados claros, es mucho más fácil que la convicción se ponga por encima de cualquier cosa”, estableció

A su vez la presidenta nacional del partido insistió que el proceso busca fortalecer el trabajo territorial en todo el país, porque es notorio que hay una campaña de la ultraderecha nacional e internacional contra los proyectos progresistas del mundo y especialmente en México.

“Es un día de mucho entusiasmo y felicidad”, estableció