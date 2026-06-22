Por carretera y aire, así también llegan los milagros de vida

Personal del ERUM reciben el hígado procedente de Nayarit para su entrega final en el Hospital General de México (Especial)

Trasplante de hígado — En un operativo interestatal en el que participaron 30 profesionales de la salud, de emergencias y fuerzas del orden de tres estados, por carretera y por aire que inició en Nayarit, paso por Jalisco y culminó en la Ciudad de México, se logró otro milagro de vida que culminó con éxito en el trasplante de un hígado que fue trasplantado en el Hospital General de México.

La travesía en la que participaron los llamados ángeles de la salud y que se selló con éxito el pasado 17 de junio, culminó con la entrega oportuna de un hígado que fue donado, lo que obligó a establecer una bitácora con el día y hora en la que se llevaría a cabo la intervención quirúrgica para extraer el órgano en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Tepic, Nayarit, desde donde se procuró su cuidado para su trasladado cuyo destino fue el Hospital de México de la Ciudad de México.

Reportes de la institución de salud subrayan que una vez que el hígado fue retirado para su trasplante, éste se movilizó en ambulancia desde el citado hospital nayarita hacia el aeropuerto de Guadalajara, en Jalisco, en un recorrido carretero que duró cerca de dos horas y media, tiempo en el que ocho profesionales médicos vigilaron el cuidado y temperatura del órgano antes de ser entregado en el aeropuerto de Guadalajara para su traslado, donde un avión de las Fuerzas Armadas con el equipo médico adecuado ya esperaba para recibirlo y despegar de inmediato hacia la capital del país.

Desde que el hígado fue retirado en el hospital del IMSS en Nayarit y comenzó su traslado, un equipo multidisciplinario de 8 personas, entre médicos cirujanos, enfermeras quirúrgicas y coordinadores de trasplantes vigilaron que durante la travesía este órgano se mantuviera en tiempo de isquemia fría, es decir, que se mantuviera a una temperatura de 4 grados Celsius en una solución de preservación.

#BoletínSSC | #Cóndores | #TRASLADO | Especialistas de la Dirección General de Servicios Aéreos #Cóndores, de la #SSC de la Ciudad de México, en apoyo al Centro Nacional de Trasplantes (#CENATRA), apoyaron para que un hígado pudiera llegar con prontitud a un hospital de… pic.twitter.com/3ftR38zagq — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 18, 2026

BOLSAS ESTÉRILES

Especialista en trasplantes refieren que en lo que respecta los traslados de órganos, éstos deben tener un cuidado especial, y en el caso del hígado, éste se debe colocar en bolsas estériles y sumergirse en un contenedor térmico con hielo picado. Ya con este proceso se debe vigilar que durante el traslado, en el que las horas de recorrido pueden variar, se debe vigilar que la temperatura ideal debe mantenerse estrictamente entre los 2 grados y 4 grados Celsius.

Los expertos refieren que se debe evitar que la temperatura baje de los cero grados ya que podría congelarse el tejido, pero también no debe subir arriba de los 4 grados, ya que de lo contrario, el metabolismo celular del órgano se reactivaría sin oxígeno, lo que derivaría en su destrucción.

Un factor clave en una operación de trasplante de un órgano, como en este caso el de un hígado, el tiempo límite desde que es extraído y se corta la circulación de la sangre del donante hasta que se implanta en el receptor, no debe superar las 12 horas, por lo que cada minuto del trayecto terrestre y aéreo es vital para asegurar el éxito del trasplante.

DE JALISCO A LA CDMX

Una vez que el personal médico que trasladó en ambulancia desde Nayarit el órgano destinado para trasplante llegó al Aeropuertyo de Guadalajara, otro equipo de especialistas ya esperaba en un avión de las Fuerzas Armadas que verificaron que todo estuviera en condiciones óptimas para que durante la hora y 10 minutos que duró el traslado hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no hubiera contratiempos hasta su entrega en la Terminal 2, donde el siguiente grupo de personal de la salud, de emergencias y de fuerzas de seguridad harían su parte.

Una vez que arribó la aeronave al AICM, tocó el turno a elementos del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que trasladaron en helicóptero a paramédicos que custodiaron y vigilaron las condiciones en las que se encontraba el órgano y se dirigieron hacia la alcaldía Cuauhtémoc.

Debido a la premura y emergencia de la situación y luego de un recorrido de 10 minutos, la aeronave aterrizó en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Baja California, donde apoyados por elementos de tránsito capitalino, cerraron por minutos esta importante vialidad, donde los aguardaba una ambulancia que completaría el último tramo de esta travesía del milagro y que culminaría al entregar este hígado a especialistas del Hospital General de México.

En este último tramo del recorrido se estima participaron una decena de personas, entre paramédicos de vuelo del agrupamiento Cóndores, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que operaron la ambulancia que entregó el órgano al personal del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) y a médicos cirujanos del Hospital General de México que ya esperaban el hígado para su trasplante.

TRASPLANTES

Reportes oficiales no revelaron la identidad del paciente receptor del trasplante, ya que de acuerdo con los protocolos del Cenatram, es prioridad proteger la confidencialidad y privacidad de quienes están en lista de espera por un órgano.

De acuerdo con información del sistema de salud, en lo que va del 2026 se han realizado más de 2,667 trasplantes de órganos y tejidos y se busca acelerar la procuración y el traslado de órganos para aminorar los tiempos de espera de personas que aún aguardan por algún trasplante.

La Secretaría de Salud confía en que se registre un alza en las donaciones de órganos y sus traslados de otras entidades del país y seguir los pasos de la estrategia “Ola Verde” en el Estado de México, donde se han llevado a cabo 8 traslados de órganos en el primer semestre del año.

La institución destaca que aunque la red nacional realiza miles de cirugías al año, el reto sigue siendo grande, ya que más de 17,400 personas siguen en lista de espera de una segunda oportunidad de vida. Sólo durante el primer semestre de 2026, el IMSS realizó 333 trasplantes renales y 331 de córneas, mientras que en Institutos de Alta Especialidad se registraron 32 trasplantes de riñón, 24 de hígado, 19 de córneas, 4 de corazón y 1 de páncreas.

La Crónica de Hoy 2026