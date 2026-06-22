Harfuch continúa posicionado como el favorito para la sucesión presidencial de 2030: CE Research

Omar García Harfuch CULIACÁN, SINALOA, 04MAYO2026.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Protección Pública, durante la conferencia de prensa en las instalaciones de la Novena Zona Militar, en la cual también estuvieron miembros del gabinete de seguridad federal y la gobernadora Sinaloa. El tema del encuentro fue el reforzamiento de la seguridad estatal, esto tras la salida del gobernador Rubén Rocha Moya, quien es señalado por el gobierno estadunidense de tener nexos con el crimen organizado, y actualmente la FGR ha iniciado una investigación sobre los involucrados de los señalado por las autoridades norteamericanas. . FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM (José Betanzos Zárate )

De acuerdo a Presidenciables 2030, el más reciente sondeo que llevó a cabo la casa de encuestas CR Research, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es el favorito de las y los mexicanos para ganar las elecciones presidenciales del 2030.

En cuanto al tema, y con cuatro años para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, con anterioridad Harfuch ya había declarado que no tiene interés alguno en ser quien asuma dicho cargo, esto debido a que prefiere seguir enfocándose en lo relacionado a la seguridad del país.

“Si hay un trabajo que no permite una agenda de trabajo paralela, es la de secretario de Seguridad y creo que sería irresponsable y hasta una falta de respeto a mis compañeros que están todos los días arriesgando su vida y no solo los policías, el Gabinete de Seguridad”, mencionó en mayo del año presente.

Sin embargo, cuando se observan las diferencias entre los resultados obtenidos que reflejan la intención de voto a candidatos que pertenecen al partido de Morena, el secretario de Seguridad se coloca en la cima con al obtener el 41 por ciento de aprobación. A continuación, con 24 por ciento le sigue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en tercer lugar, con 12 por ciento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, después con el 6 por ciento se encuentra Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, y al último con 4 por ciento, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena.

En tanto si se comparan las cifras con las y los candidatos de otros partidos, Harfuch lleva la delantera con el 39 por ciento de intención de voto, mientras que en segundo lugar, por su parte, se encuentra Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, con un 21 por ciento.

En la lista de posibles aspirantes, de igual manera, aparecen en un empate con el 15 por ciento el senador del PAN, Ricardo Anaya y el empresario Ricardo Salinas Pliego. En el caso de este último, los cálculos soló serían validos si compite como independiente. Por último, hasta el final se encuentra el PRI de la mano del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez con un 10 por ciento.