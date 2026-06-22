IMSS da inicio a la Semana Nacional de Prestaciones Sociales 2026

Semana Nacional de Prestaciones Sociales 2026

En el marco de la Semana Nacional de Prestaciones Sociales 2026, que se llevará a cabo del 22 al 26 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementará estrategias orientadas a fortalecer la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el desarrollo social en el país. Se llevarán a cabo acciones que fomenten la participación comunitaria y promuevan el aprovechamiento de los servicios institucionales.

El doctor Luis Miguel Hernández Flores, titular de la División de Promoción de la Salud del IMSS, destacó que este evento constituye una estrategia clave para acercar servicios de Bienestar Social y actividades formativas a la población de todas las edades, para la promoción de hábitos saludables, el desarrollo de habilidades y la integración comunitaria a través de espacios accesibles en el territorio nacional.

Informó que para esta edición se espera la realización de actividades con una asistencia estimada de 158 mil participaciones en el país, así como la presencia de alrededor de 80 mil personas en eventos culturales, deportivos, educativos y de capacitación.

Esta semana representa una celebración de los logros de los usuarios de las prestaciones sociales, así como un espacio de convivencia que fortalece el sentido de pertenencia y comunidad.

El doctor Hernández Flores, invitó a la población a participar en las actividades y a ubicar su unidad más cercana a través de la aplicación IMSS Digital o el portal institucional en www.imss.gob.mx/estarbien.

El propósito de estos eventos es mostrar los avances y logros de quienes participan en las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales (UOPSI).

El doctor Hernandéz Flores detalló que entre las actividades programadas se ofrecerán talleres de alimentación saludable, demostraciones de manualidades con material reciclado y conferencias sobre envejecimiento activo y digno.

Dijo que se promoverá el turismo social para personas adultas mayores, así como difusión de las estrategias Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) y el Programa de Atención Social a la Salud (PASS).

En materia de capacitación para el trabajo, se impartirán cursos presenciales y en línea a través de plataformas como CLIMSS y EDUTK, con opciones en panadería, repostería, estilismo, carpintería, telemarketing, corte y confección, entre otras disciplinas.

Aclaró que en el ámbito deportivo se desarrollarán sesiones informativas sobre los beneficios del ejercicio físico, así como actividades relacionadas con hidratación, nutrición y condición física saludable.

Como parte de las innovaciones en esta edición, en el contexto del Mundial de Fútbol, se incorporarán actividades como Fútbol T21 para personas con trisomía 21 y Fútbol Sin Correr para personas de 50 años en adelante.