El misterioso francotirador poblano: lleva varios ataques registrados; cronología del caso

Francotirador de Puebla Las agresiones a conductores en la vía Atlixcáyotl ya suman siete carpetas de investigación.

Múltiples reportes de agresiones con armas de fuego han abierto un nuevo caso en el estado de Puebla que apuntan a un francotirador anónimo que habría estado disparando en la vía Atlixcáyotl en los meses recientes. Aunque todavía no ha cobrado la vida de ninguna persona, las autoridades ya trabajan en esclarecer los hechos.

¿Cuándo empezaron los ataques del francotirador poblano?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el primer testimonio de disparos en la vía Atlixcáyotl ocurrió el 12 de enero de 2026 cuando un menor de edad sufrió una lesión de mandíbula tras ser impactado por un proyectil cuando bajaba del vehículo.

Posteriormente, comenzaron a surgir denuncias de agresiones con arma de fuego sobre vehículos que circulaban por esta misma vialidad, particularmente durante la noche y madrugada. Las victimas comenzaron a dar a conocer de estos sucesos a través de sus redes sociales para alertar a las autoridades del estado.

Ahora, este lunes 22 de junio, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ya existen siete carpetas de investigación relacionadas a este tipo de ataques, uno de ellos por lesiones y seis más por daños a propiedad ajena.

¿Qué se sabe del francotirador misterioso de Puebla?

Además del posible inicio de actividades de este desconocido francotirador, el titular de la SSEP de Puebla, Francisco Sánchez, también ha dado a conocer que, en un principio, los ataques estaban ocurriendo con balines, mientras que los más recientes han sido con un arma calibre 9 milímetros, lo que hace el caso de mayor prioridad para las autoridades.

En cuanto una posible hipótesis, señaló que es posible que los disparos se estén realizando desde algún edificio de la zona. Esto luego de analizar evidencia en video y los indicios balísticos encontrados en los vehículos impactados.