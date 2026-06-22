Registro de líneas telefónicas: ¿Cuándo avisarán si hay prórroga para vincular el número de los celulares con la CURP?

Registro de líneas ¿Se extenderá el plazo para hacerlo? (Pexels)

La fecha límite para registrar tu línea telefónica está cerca. Aún faltan muchos usuarios por registrar y se discute la posibilidad de una prórroga.

¿Por qué tengo que registrar mi línea telefónica y qué pasa si no lo hago?

La medida de vincular la línea telefónica a un titular responde al combate contra delitos como la extorsión y el fraude telefónico. La medida forma parte de la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Sin embargo, algunos han señalado que la medida puede no tener efecto en los delitos que busca combatir, y sólo servirá como una herramienta gubernamental para recolectar datos privados.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su mañanera del 18 de junio que “quien guarda los registros son las [compañías] telefónicas, no el gobierno”, aclaró la mandataria. Dijo que el gobierno sólo podrá acceder a esta información en casos especiales, como carpetas de investigación y casos de personas desaparecidas, y únicamente bajo solicitud. Afirmó que México es de los únicos países, “si no es que el único”, que no ha implementado algo así.

De no registrarte, algunas aplicaciones vinculadas a tu línea podrán dejar de funcionar. Estas incluyen aplicaciones de banca digital y servicios de gobierno (como la App CDMX). Algunas compañías como Telcel informaron que darán de baja tu línea y solo quedarán habilitadas llamadas de emergencia como el 911 hasta que realices el proceso.

¿Hasta cuándo puedo registrar mi línea telefónica?

Se ha reportado que menos del 50% de las más de 140 millones de líneas activas han sido registradas, a pesar de que la presidenta afirmó que van más de la mitad.

La fecha límite que se dio para hacer el registro es el martes 30 de junio. Sin embargo, la presidenta dijo la semana pasada que el próximo jueves 25 de junio se daría a conocer más información del registro por parte de los encargados. Debido al número actual de personas registradas, se espera que otorguen una prórroga para llevar a cabo el proceso.

¿Cómo registro mi línea telefónica?

Para registrar la línea telefónica, debes acudir a una sucursal de tu proveedor telefónico o ingresar al portal web del mismo y seguir las instrucciones en pantalla.

La única documentación necesaria para realizar el trámite es tu identificación oficial y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Los usuarios podrán registrar hasta 10 líneas telefónicas a su nombre.