Banco del Bienestar mantiene su liderazgo financiero: Moody’s afirma la calificación AAA.mx

Banco del Bienestar

El Banco del Bienestar ha dado a conocer que, el grupo de agencias de calificación de riesgo, Moody’s Local México afirmó en AAA.mx con perspectiva estable la calificación de depósitos en moneda local a largo plazo del Banco de los mexicanos, al igual que como la calificación de depósitos en moneda local a corto plazo en ML A-1.mx, las más altas en su escala nacional.

Como parte del comunicado, la agencia calificadora también destacó la expansión y la consolidación operativa del Banco. Al cierre del año pasado, el Banco del Bienestar contaba con un total de 3 mil 150 sucursales, con lo que le fue posible brindarle servicio a aproximadamente 35 millones de beneficiarios de programas sociales, a diferencia de que en el 2025, únicamente atendió a casi 26 millones.

Moody’s Local México, igualmente señaló que, aun cuando la institución ha registrado un crecimiento acelerado a lo largo de los últimos cinco años, los riesgos operacionales se han mitigado adecuadamente por medio de las fuertes prácticas institucionales.

El objetivo que tiene el Banco del Bienestar para el 2026 es lograr la dispersión exitosa de más de un billón de pesos en beneficio de la población. La perspectiva establecida refleja la expectativa de que el Banco del Bienestar va a mantener altos niveles de capitalización y liquidez, en línea con lo que se ha inobservado durante los últimos 12 meses, así como una adecuada mitigación de los riesgos operacionales que están asociados a su extensa red de sucursales y al elevado volumen de transacciones que gestiona.

La calificación que fue otorgada por Moody’s reconoce el papel estratégico que el Banco del Bienestar ha simbolizado como una pieza fundamental de la política social y financiera del Estado mexicano. Su posición se ha consolidado como la institución bancaria que cuenta con la mayor cobertura territorial en el país y el vehículo por excelencia para la dispersión de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México.

Para consultar la calificación completa de Moody’s en relación al Banco del Bienestar se puede acceder al siguiente link: http://bit.ly/4xH2Hup