Federación pide denunciar posibles nexos entre minería y crimen organizado

Mina Peñasquito en Zacatecas Cuartoscuro (Adolfo Vladimir)

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, afirmó que las autoridades investigan posibles vínculos entre grupos del crimen organizado y actividades del sector minero, aunque señaló que hasta el momento no existen denuncias formales que acrediten tales señalamientos.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre versiones que apuntan a que algunas empresas mineras de origen canadiense habrían establecido acuerdos con organizaciones delictivas para mantener sus operaciones y ejercer presión sobre trabajadores y comunidades.

Ante ello, la mandataria presidencial enfatizó que la información conocida proviene principalmente de reportes difundidos en medios de comunicación, por lo que exhortó a quienes cuenten con pruebas a presentarlas ante las fiscalías correspondientes para que se inicien las investigaciones pertinentes.

“Ahí no tenemos nosotros realmente ninguna certeza de que así sea. En todo caso, hay 2 casos que está investigando el gabinete de seguridad, que han sido denunciados en los medios de comunicación, más que directamente en alguna institución, en la fiscalía o en el gabinete de seguridad, y de todas maneras, están investigando”, aseguró Sheinbaum.

Por su parte, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció presuntos actos de violencia relacionados con proyectos operados por las empresas canadienses Torex Gold Resources y Pan American Silver en comunidades de Guerrero y Zacatecas.

Sin embargo, la mandataria federal subrayó que no cuenta con elementos suficientes para confirmar las acusaciones sobre presuntas intimidaciones contra trabajadores o habitantes de las zonas donde se desarrollan dichas actividades extractivas.

La funcionaria presidencial aclaró que, en caso de amenazas, extorsiones o algún otro delito, las compañías extranjeras pueden recurrir a las estancias correspondientes, ya sea a la Fiscalía General de la República (FGR) o al gabinete de seguridad.

En ese contexto, Sheinbaum recordó que las compañías mineras extranjeras está obligadas a cumplir con la legislación ambiental mexicana y con las medidas de mitigación de daños que establecen las autoridades.

“Las mineras canadienses deben cumplir con los criterios ambientales y las medidas de mitigación que a veces cumplen en Canadá y no lo cumplen en México, porque no han acabado de cumplir con la mitigación de impactos ambientales”, puntualizó la presidenta.

En materia de seguridad, Sheinbaum resaltó la reducción del 46 por ciento en homicidios dolosos, principalmente en el estado de Quintana Roo.

La Crónica de Hoy 2026