Cadenas comerciales mantienen precio de la canasta Pacic por debajo de 910 pesos: Profeco

Profeco

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que la mayoría de las cadenas comerciales con presencia nacional ofrecen los 24 productos que integran la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en menos de $910.00 pesos.

El funcionario mostró el comparativo con el precio promedio nacional de la canasta Pacic por cadena comercial registrado entre el 8 y 12 de junio.

Precisó que Chedraui es la que registra el precio promedio más bajo con $812.42, seguido de Soriana, en $831.71; Bodega Aurrera, en $853.11; La Comer, en $856.66; y Walmart, en $879.44.

Canasta Pacic y precio de jitomate

El monitoreo nacional arrojó que el precio más bajo ($764.40) lo tuvo Chedraui UPAEP, en Puebla, Puebla y el más caro, de $911.60, H-E-B Las Fuentes, en Reynosa, Tamaulipas.

Destaco que derivado del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, la variedad saladet ha disminuido su precio promedio nacional, ubicándose en $19.51 por kilo en las centrales de abasto del país durante la segunda semana de junio.

Precios de Diesel

El titular de la Profeco informó que sigue aumentando el porcentaje de estaciones de servicio que expenden diesel en menos de $27.00 por litro. Este indicador pasó del 31.2% el 10 de mayo al 77.3% el 19 de junio, explicó.

Indico que el promedio nacional del litro de este combustible continúa a la baja, al pasar de $27.73 a $27.14 en las fechas señaladas.

Invito a los consumidores a que visiten el mapa virtual https://alertas.gob.mx/estaciones/, en donde podrán identificar el precio de la gasolina regular y el diésel en todas las estaciones de servicio del país.

Destaco que de acuerdo a los precios vigentes en el país del 9 al 15 de junio, el más justo fue de $26.90 por litro, expendido por Súper Servicio Mite (Grupo Pemex) en Toluca, Estado de México. Por el contrario, el precio más alto se registró en Marcofan (Repsol), en La Paz, Estado de México, donde se vendió el combustible en $29.74.

Envío de remesas

El procurador indicó que Financiera para el Bienestar (Finabien) lleva 10 meses pagando más pesos por los dólares enviados desde Estados Unidos a México mediante depósito a cuenta o transferencia.

En el ejercicio realizado con los precios y el tipo de cambio del 18 de junio, en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, Finabien entregó $7,054.87, mientras que la empresa que otorgó menos fue Ria Money Transfer, con $6,724.23. En envíos de efectivo, Pangea Money Transfer lidera la lista al pagar $7,164.00, mientras que Ria Money Transfer volvió a registrar la menor cantidad con $6,716.37.