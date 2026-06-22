Ni presencial ni virtual, Inzunza no se presentó a la sesión a distancia en comisión de Derechos Humanos

Enrique Inzunza dialoga con Adán Augusto en una de sus últimas asistencias al Senado de la República. (Graciela López Herrera)

Ni presencial pero tampoco virtual, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, tampoco se presentó a la sesión a distancia programada para este lunes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado aunque estaba programada su asistencia.

De acuerdo con la agenda legislativa, la participación del legislador estaba prevista en una reunión remota de trabajo de dicha comisión; sin embargo, su intervención no se realizó y tampoco se informó públicamente alguna justificación sobre su inasistencia.

Hasta el momento, han transcurrido 54 días sin que el legislador registre actividades públicas o participación en sesiones del Senado.

Esta ausencia ocurre en un contexto en el que Inzunza Cázarez no ha tenido apariciones oficiales en la Cámara Alta desde el pasado 29 de abril, fecha cuando se difundió la noticia de la orden de aprehensión en su contra con fines de extradición por parte de Estados Unidos quien lo acusa junto con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 8 implicados por presuntos vínculos con el cartel de los “chapitos”.

Desde entonces, Inzunza se ha mantenido fuera de la actividad legislativa pese a que aseveró que no dejaría de acudir al Senado, que daría la cara e insistir en su inocencia.

En ese periodo, ha sido señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de investigaciones en las que se le atribuyen presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”.