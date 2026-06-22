SICT avanza en modernización del puente Antonio Dovalí en Veracruz con cambio de tirantes y estructurales

Rehabilitación del puente “Antonio Dovalí Jaime”, en Veracruz La inversión prevista es de mil 100 millones de pesos.

La modernización del puente “Antonio Dovalí Jaime”, una de las estructuras más importantes del sur de Veracruz, continúa con el reemplazo de tirantes y diversas obras de rehabilitación que buscan reforzar la seguridad de quienes transitan diariamente por esta vía estratégica.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que durante 2025 fueron sustituidos seis de los 68 tirantes que conforman la estructura, mientras que para este año está programado el cambio de otros 14. Los nuevos elementos serán fabricados con acero de presfuerzo de alta resistencia y durabilidad para fortalecer el desempeño del puente.

La dependencia señaló que la obra contempla una inversión total de mil 100 millones de pesos y tendrá impacto directo en alrededor de 42 mil habitantes de la región, además de generar 2 mil 269 empleos.

Como parte de las acciones realizadas el año pasado, además del reemplazo de tirantes, se instaló un sistema de monitoreo capaz de detectar alertas en tiempo real y dar seguimiento al comportamiento estructural del puente.

Para 2026 también están previstas labores de rehabilitación en la superficie de rodamiento, así como trabajos de conservación en 32 kilómetros de accesos correspondientes a la ruta 180D. Estas acciones abarcan el Libramiento de Cardel, el tramo Cardel-Veracruz y la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque.

El puente “Antonio Dovalí Jaime” inició operaciones el 17 de octubre de 1984 y es considerado el primer puente atirantado construido en México. Además, se encuentra entre las estructuras más relevantes de su tipo a nivel mundial.

La obra tiene una longitud de mil 170 metros, un ancho de 18 metros y está conformada por 14 claros. Cruza el río Coatzacoalcos y comunica a los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán. Cuenta con cuatro carriles de circulación y registra un Tránsito Diario Promedio Anual de 23 mil 720 vehículos.

De acuerdo con la SICT, la modernización de esta infraestructura también contribuirá a impulsar la actividad económica y turística de la región, al mejorar las condiciones de una de las principales conexiones carreteras del sur del estado.