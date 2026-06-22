Sheinbaum niega que los 800 mdp fueran para la CNTE; recursos son para escuelas de Oaxaca

Presidenta de México Claudia Shainbaum Aseguró que los recursos anunciados para Oaxaca están destinados al fortalecimiento educativo (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las versiones que señalan que el Gobierno Federal entregó 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que retirara el plantón que mantuvo durante varias semanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que esos recursos están dirigidos al sistema educativo de Oaxaca y no al sindicato magisterial. Insistió en que el dinero será utilizado para atender necesidades de escuelas, docentes y estudiantes de la entidad.

“Es falso que este recurso va para el sindicato”, sostuvo la presidenta al explicar que los 800 millones de pesos serán destinados a mejorar la educación de niñas y niños oaxaqueños.

Sheinbaum explicó que el recurso fue entregado al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y que su aplicación contempla la creación de nuevas plazas docentes, la atención de regiones donde existen vacantes sin cubrir, así como mejoras en la infraestructura escolar.

La titular del Ejecutivo señaló que los fondos también podrán utilizarse para la adquisición de equipo de cómputo, impresoras, uniformes y útiles escolares, dependiendo de las necesidades que se determinen para fortalecer la educación en la entidad.

Recordó que anteriormente algunos apoyos se destinaban a uniformes escolares, pero señaló que ahora existen otros mecanismos, como la beca Rita Cetina, por lo que los recursos pueden orientarse a otras necesidades dentro del sistema educativo.

La presidenta reiteró que el dinero no pasa por las manos del sindicato ni será administrado por la CNTE. Según explicó, los recursos se entregan de manera directa a las instancias educativas correspondientes para atender las necesidades de las escuelas.

Por su parte, el dirigente de la Sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández Morales, informó que durante las negociaciones con autoridades federales se abordaron 14 temas y se alcanzaron 19 acuerdos de seguimiento relacionados con las propuestas planteadas por las secciones 9, 10, 11 y 60. Los compromisos quedaron asentados en un oficio oficial.

La aclaración se dio después de que el sábado pasado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que tras las conversaciones con la CNTE se acordó destinar 800 millones de pesos al sector educativo de Oaxaca, anuncio que coincidió con la decisión de la Coordinadora de retirar su campamento del Centro Histórico de la capital del país.

Ante ello, Sheinbaum insistió en que existe una interpretación equivocada sobre el destino de los recursos y reiteró que el objetivo del presupuesto es fortalecer la educación en Oaxaca mediante más plazas para maestros, mejores condiciones en los planteles y mayores herramientas para el aprendizaje de estudiantes.