Calendario de la SEP ¿Cuándo terminan las clases y qué día inician las vacaciones de verano?

El inicio de las vacaciones de verano está cada vez más cerca, por lo que miles de estudiantes y padres de familia ya consultan los canales oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para confirmar las fechas del cierre escolar 2025-2026.

A pesar de que la SEP ya publicó el calendario oficial que marca el término de este periodo, no todos los alumnos de nivel básico dejarán las aulas en las fechas establecidas.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 en México?

La SEP estableció que la fecha que marca el fin del ciclo en el país es el 15 de julio de 2026, sin embargo, en días pasados, las autoridades educativas permitieron que cada entidad ajustara la fecha de conclusión del ciclo escolar de acuerdo con sus necesidades.

Estos anuncios han generado muchas dudas entre las madres, padres y tutores, ya que algunos estudiantes comenzarán su periodo de descanso en los siguientes días.

¿Qué estados de la República adelantan sus vacaciones?

Los alumnos que podrán terminar antes sus clases por la modificación en su calendario escolar son:

Colima

Yucatán

Nuevo León

Tlaxcala

Baja California Sur

Sinaloa

Guanajuato

Tamaulipas

¿Cuándo inician las vacaciones de verano en el país?

Pero para la gran mayoría de los estados, las vacaciones de verano comenzarán el día jueves 16 de julio de 2026. Escuelas que concluirán sus clases conforme al calendario de la SEP.

Además, las autoridades federales anunciaron que los alumnos de la Ciudad de México de educación básica, media superior y superior no asistirán a clases el miércoles 24 de junio por el partido de México vs. Chequia en el Mundial 2026.