Caso de extranjeros asesinados en Ocoyoacac: responsables se habrían hecho pasar por empresa de elevadores

Extranjeros asesinados Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz fueron víctimas de homicidio luego de que los presuntos responsables vieran sus cuentas bancarias.

El pasado 18 de junio se encontraron los cuerpos encontrados de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz en Ocoyoacac (Estado de México) noticia que causó conmoción a nivel nacional y derivó recientemente en la detención de tres personas por su presunta participación en el crimen, incluyendo a una expolicía federal. Ahora, el móvil del crimen está siendo investigado por las Fiscalías capitalinas y del Estado de México.

¿Por qué asesinaron a la pareja de extranjeros que encontraron cerca de La Marquesa?

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, las banda de operadores que habrían perpetrado el crimen se hizo pasar por una empresa de servicio de instalación de elevadores, situación por la que fueron contactados por Jaffet Hidalgo Ortiz, quien buscaba instalar uno de estos en la casa de su madre.

Tras una reunión con sus víctimas, los presuntos responsables lograron detectar que los ciudadanos estadounidenses contaban con cuentas de dinero extranjeras donde tenían un capital importante y que terminó por hacerlos objetivos de secuestro y homicidio.

Después de este encuentro, Yesenia N habría sido la responsable de dar la orden para secuestrar a Zafar Padamsee y a Guillermo Jaffet para posteriormente privarlos de la vida, posiblemente el 20 de mayo.

Tras estos actos, los presuntos responsables habrían realizado múltiples compras con sus tarjetas de crédito que incluían ropa, tenis y joyas en establecimientos del Estado de México.

¿Quiénes son las personas detenidas por las muertes de Guillermo Jafett Hidalgo y Zafar Padamsee Mawani?

Fue hasta el 18 de junio que se reportó que tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad de este crimen, entre ellas, Yessenia N. Las tres personas habrían confesado a las autoridades y habrían dado a conocer el lugar donde ocultaron los restos de los ciudadanos estadounidenses en una fosa clandestina.