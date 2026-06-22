Xilitla rompe Récord Guinness llevando el huapango de San Luis Potosí a los ojos del mundo

Xilitla, San Luis Potosí El logro reunió a participantes de varios estados del país y fortaleció la proyección turística y cultural de la región Huasteca

El Pueblo Mágico de Xilitla, en San Luis Potosí, sumó un nuevo capítulo a su historia al obtener oficialmente un Récord Guinness por realizar el baile de huapango más grande del mundo. El reconocimiento se consiguió durante el Festival de las 48 Horas de Huapango, donde más de 500 personas ejecutaron de manera simultánea, organizada y sincronizada este baile tradicional sobre tarima.

La marca mundial fue alcanzada en el marco del decimoctavo aniversario del programa Domingos de Huapango, una celebración que reunió a bailarinas y bailarines de distintas partes del país para rendir homenaje a una de las expresiones culturales más representativas de la región Huasteca.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, felicitó a Xilitla por este logro y destacó que las tradiciones mexicanas tienen la capacidad de unir comunidades enteras y mostrar al mundo la riqueza cultural del país. Señaló que la diversidad, la identidad y las expresiones vivas de cada región son parte de los elementos que convierten a México en un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

La certificación fue validada por Alfredo Arista, adjudicador oficial de Guinness World Records para América Latina, quien confirmó que el municipio superó ampliamente la cifra mínima requerida de 468 parejas para establecer una nueva marca mundial. En total participaron más de 500 bailadoras y bailadores seleccionados de manera aleatoria, todos cumpliendo con los criterios técnicos establecidos por la organización.

Para obtener el récord, los participantes tuvieron que ejecutar el huapango de forma sincronizada durante más de cinco minutos, sin interrupciones y sin alterar la coreografía colectiva. Además, cada pareja debía portar la indumentaria tradicional huasteca, incluyendo sombrero, botas y vestimenta típica de la región.

El evento también destacó por la amplia participación de personas provenientes de San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Puebla. A la celebración se sumaron visitantes de Estados Unidos y Canadá. En total, más de tres mil personas se registraron para formar parte de las actividades culturales realizadas en Xilitla.

Por su parte, la secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, afirmó que este resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre autoridades y comunidad. Añadió que el huapango representa un símbolo de identidad, orgullo y pertenencia para la Huasteca, por lo que este reconocimiento internacional fortalece la promoción cultural y turística del estado.

Además del récord, el acontecimiento consolida a Xilitla como uno de los principales puntos de encuentro del folclor huasteco. Reconocido por su riqueza natural, artística y cultural, el municipio suma ahora un nuevo atractivo que refuerza su presencia en el escenario turístico internacional.

Con este logro, el huapango no sólo obtuvo una marca mundial, sino que también se convirtió en una muestra del valor cultural que mantiene viva la identidad de la Huasteca y proyecta las tradiciones mexicanas más allá de las fronteras del país.