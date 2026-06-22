IMSS promueve la prevención y detección oportuna de enfermedades en padres de familia

IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda revisar la Cartilla Nacional de Salud de acuerdo con el grupo de edad, para la detección oportuna de enfermedades.

En esta ocasión busca llegar a hombres en su etapa como padres, durante la cual un gran porcentaje se enfrenta a padecimientos como sobrepeso, obesidad, padecimientos cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes o algunos tipos de cáncer.

Carlos Benito Armenta Hernández, jefe del Área de Educación y Promoción de la Salud, explicó que esta cartilla también ofrece acciones de orientación en diferentes temas para el autocuidado de la salud, evaluación del estado de nutrición y prevención de enfermedades con la aplicación de vacunas, principalmente.

Señaló, que en las Unidades de Medicina Familiar, el personal de enfermería aplica las acciones preventivas PrevenIMSS con el objetivo de obtener una detección oportuna de diabetes, hipertensión arterial y de los principales tumores malignos, como son cáncer de próstata, de colon y de recto.

En conmemoración del Día del Padre, se refirió a las atenciones que se deben dar principalmente a este sector, destacando que el Seguro Social, además de las unidades médicas, cuenta con las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales y los Centros de Extensión de Conocimientos, con el fin de brindar actividades deportivas, culturales, de capacitación y promoción de la salud.

Explicó que la prevención juega un papel fundamental y que debe realizarse a través del fomento de hábitos como la alimentación saludable, práctica de actividad física y ejercicio, consumo de agua simple potable y la promoción de estilos de vida sanos.

Informó que para conocer acciones de prevención, el Seguro Social elaboró la Guía para el Cuidado de la Salud PrevenIMSS Familiar, el cual pueden consultar en línea derechohabientes y no derechohabientes, a través del siguente enlace:

https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guias_salud/Guia-Cuidado-Salud-Familiar-2024.pdf

El doctor Armenta Hernández afirmó que la salud mental de los padres es uno de los pilares para que la familia sea funcional y estable.

“Para poder estar bien con la familia, debo de estar bien yo como padre de familia”.

Tener el control de las emociones, aseveró, nos permite llevar a cabo una crianza positiva para beneficio no solo social, sino también emocional de nuestras hijas e hijos.